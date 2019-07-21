Зеленский о премьере и Раде: Приглашаем Вакарчука к разговору

26563 просмотра
Воскресенье, 21 июля 2019, 20:18
коллаж УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что приглашает главу партии "Голос" Святослава Вакарчука поговорить в том числе и о должности премьер-министра.

Об этом Зеленский рассказал после объявления предварительных результатов Национального экзит-пола по состоянию на 18.00.

"Наша инициатива к господину Вакарчуку была еще на президентских выборах. Мы приглашаем к разговору господина Вакарчука. Вопрос по поводу премьера Вакарчука - это вопрос к нему, потому что это большая ответственность", - сказал президент.

По его словам, премьером "должен быть не политик, гуру экономики с авторитетом на Западе".

Напомним:

  • Утром 21 июля на избирательном участке президент Владимир Зеленский заявил, что ждет честный результат выборов и уже ведет консультации с претендентами на кресло премьера.
  • По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18.00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолели пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

Роман Кравец, Алена Мазуренко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Вакарчук виборы премьер Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский сказал, когда начнутся обещанные "посадки" коррупционеров 21 июля 2019, 21:03
Зеленский хочет объединить три министерства в одно 21 июля 2019, 20:34
Президент о пленных моряках: В ближайшее время решим этот вопрос 21 июля 2019, 20:28
Все новости
Главные новости
В "Голосе" назвали условия коалиции с Порошенко и Тимошенко
Зеленский о премьере: Приглашаем Вакарчука к разговору
В РАДУ ПРОХОДЯТ 5 ПАРТИЙ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗИТ-ПОЛ
Съеденный бюллетень и снятые штаны: на выборах не обошлось без курьезов
Все новости
Фото

13 ненужных изобретений, которые заставят вас улыбнуться

Фото

10 материалов, скопированных людьми

социум

7 правил посещения новорожденного

Поиск по сайту
Архив
Весь архів