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Зеленский о премьере и Раде: Приглашаем Вакарчука к разговору

Воскресенье, 21 июля 2019, 20:18
Зеленский о премьере и Раде: Приглашаем Вакарчука к разговору
коллаж УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что приглашает главу партии "Голос" Святослава Вакарчука поговорить в том числе и о должности премьер-министра.

Об этом Зеленский рассказал после объявления предварительных результатов Национального экзит-пола по состоянию на 18.00.

"Наша инициатива к господину Вакарчуку была еще на президентских выборах. Мы приглашаем к разговору господина Вакарчука. Вопрос по поводу премьера Вакарчука - это вопрос к нему, потому что это большая ответственность", - сказал президент.

По его словам, премьером "должен быть не политик, гуру экономики с авторитетом на Западе".

Напомним:

  • Утром 21 июля на избирательном участке президент Владимир Зеленский заявил, что ждет честный результат выборов и уже ведет консультации с претендентами на кресло премьера.
  • По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18.00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолели пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

Роман Кравец, Алена Мазуренко, УП

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Темы: ЗеленскийВакарчуквиборыпремьерВерховная Рада
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