Зеленский о премьере и Раде: Приглашаем Вакарчука к разговору

Президент Владимир Зеленский заявил, что приглашает главу партии "Голос" Святослава Вакарчука поговорить в том числе и о должности премьер-министра.

Об этом Зеленский рассказал после объявления предварительных результатов Национального экзит-пола по состоянию на 18.00.

"Наша инициатива к господину Вакарчуку была еще на президентских выборах. Мы приглашаем к разговору господина Вакарчука. Вопрос по поводу премьера Вакарчука - это вопрос к нему, потому что это большая ответственность", - сказал президент.

По его словам, премьером "должен быть не политик, гуру экономики с авторитетом на Западе".

Напомним: