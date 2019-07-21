Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "Голосі" мають умови коаліції з Порошенком і Тимошенко

Неділя, 21 липня 2019, 20:42
У Голосі мають умови коаліції з Порошенком і Тимошенко

Партія "Голос" готова вести переговори про створення коаліції з партіями "Європейська солідарність" та "Батьківщина", якщо вони готові підтримувати деолігархізацію.

Про це кандидат у депутати від партії Святослава Вакарчука Ярослав Юрчишин повідомив "Громадському".

"Ми ніколи не ввійдемо у коаліцію з проросійськими силами, які відстоюють інтерес окупанта. За яке б життя вони не називалися", – сказав він.

"Ми готові вступати в коаліцію із тими силами, за якими не стоять олігархи. Якщо сили Порошенка і Тимошенко будуть серйозно готові вести розмови про деолігархізацію – ми готові з ними вести переговори", – повідомив Юрчишин.

Водночас лідер "Голосу" Святослав Вакарчук заявив, що переговори про створення коаліції партія почне після оголошення офіційного оголошення результатів виборів Центральною виборчою комісією.

Нагадаємо:

  • 21 липня українці проголосували за новий парламент. О 20:00 закрились дільниці.
  • За попередніми даними Національного екзит-полу, "Слуга народу" отримала 43,9%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,5%, "Європейська солідарність" – 8,9%, "Батьківщина" – 7,6%, "Голос" – 6,3%.
  • За даними екзит-полу на замовлення телеканалу "112 Україна" станом на 18:00, "Слуга народу" набирає 42,7%, "Опозиційна платформа - За життя" – 12,9%, "Європейська солідарність" – 8,8%,

"Українська правда" в Threads

Теми: вибориГолосВакарчуккоаліціяВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
Усі новини...
Реклама: