У "Голосі" мають умови коаліції з Порошенком і Тимошенко
Партія "Голос" готова вести переговори про створення коаліції з партіями "Європейська солідарність" та "Батьківщина", якщо вони готові підтримувати деолігархізацію.
Про це кандидат у депутати від партії Святослава Вакарчука Ярослав Юрчишин повідомив "Громадському".
"Ми ніколи не ввійдемо у коаліцію з проросійськими силами, які відстоюють інтерес окупанта. За яке б життя вони не називалися", – сказав він.
"Ми готові вступати в коаліцію із тими силами, за якими не стоять олігархи. Якщо сили Порошенка і Тимошенко будуть серйозно готові вести розмови про деолігархізацію – ми готові з ними вести переговори", – повідомив Юрчишин.
Водночас лідер "Голосу" Святослав Вакарчук заявив, що переговори про створення коаліції партія почне після оголошення офіційного оголошення результатів виборів Центральною виборчою комісією.
Нагадаємо:
- 21 липня українці проголосували за новий парламент. О 20:00 закрились дільниці.
- За попередніми даними Національного екзит-полу, "Слуга народу" отримала 43,9%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,5%, "Європейська солідарність" – 8,9%, "Батьківщина" – 7,6%, "Голос" – 6,3%.
- За даними екзит-полу на замовлення телеканалу "112 Україна" станом на 18:00, "Слуга народу" набирає 42,7%, "Опозиційна платформа - За життя" – 12,9%, "Європейська солідарність" – 8,8%,