Партія "Голос" готова вести переговори про створення коаліції з партіями "Європейська солідарність" та "Батьківщина", якщо вони готові підтримувати деолігархізацію.

Про це кандидат у депутати від партії Святослава Вакарчука Ярослав Юрчишин повідомив "Громадському".

"Ми ніколи не ввійдемо у коаліцію з проросійськими силами, які відстоюють інтерес окупанта. За яке б життя вони не називалися", – сказав він.

"Ми готові вступати в коаліцію із тими силами, за якими не стоять олігархи. Якщо сили Порошенка і Тимошенко будуть серйозно готові вести розмови про деолігархізацію – ми готові з ними вести переговори", – повідомив Юрчишин.

Водночас лідер "Голосу" Святослав Вакарчук заявив, що переговори про створення коаліції партія почне після оголошення офіційного оголошення результатів виборів Центральною виборчою комісією.

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