У "Голоса" есть условия коалиции с Порошенко и Тимошенко

Партия "Голос" готова вести переговоры о создании коалиции с партиями "Европейская солидарность" и "Батькивщина", если они готовы поддерживать деолигархизацию.

Об этом кандидат в депутаты от партии Святослава Вакарчука Ярослав Юрчишин сообщил "Громадському".

"Мы никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, которые отстаивают интерес оккупанта. За какую бы жизнь они не назывались", – сказал он.

"Мы готовы вступать в коалицию с теми силами, за которыми не стоят олигархи. Если силы Порошенко и Тимошенко будут серьезно готовы вести разговоры о деолигархизации – мы готовы с ними вести переговоры", – сообщил Юрчишин.

В то же время, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук заявил, что переговоры о создании коалиции партия начнет после объявления официального объявления результатов выборов Центральной избирательной комиссией.

Напомним: