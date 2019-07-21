У "Голоса" есть условия коалиции с Порошенко и Тимошенко
Партия "Голос" готова вести переговоры о создании коалиции с партиями "Европейская солидарность" и "Батькивщина", если они готовы поддерживать деолигархизацию.
Об этом кандидат в депутаты от партии Святослава Вакарчука Ярослав Юрчишин сообщил "Громадському".
"Мы никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, которые отстаивают интерес оккупанта. За какую бы жизнь они не назывались", – сказал он.
"Мы готовы вступать в коалицию с теми силами, за которыми не стоят олигархи. Если силы Порошенко и Тимошенко будут серьезно готовы вести разговоры о деолигархизации – мы готовы с ними вести переговоры", – сообщил Юрчишин.
В то же время, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук заявил, что переговоры о создании коалиции партия начнет после объявления официального объявления результатов выборов Центральной избирательной комиссией.
Напомним:
- 21 июля украинцы проголосовали за новый парламент. В 20:00 закрылись участки.
- По предварительным данным Национального экзит-пола, "Слуга народа" получила 43,9%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,5%, "Европейская солидарность" – 8,9%, "Батькивщина" – 7,6% , "Голос" – 6,3%.
- По данным экзит-пола по заказу телеканала "112 Украина" по состоянию на 18:00, "Слуга народа" набирает 42,7%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,9%, "Европейская солидарность" – 8,8%, "Батькивщина" – 8,5%, "Голос" – 6,5%.