Порошенко назвав "Голос" своїм головним партнером у новій Раді

Головним партнером партії "Європейська солідарність" у новообраній Верховній Раді є партія Святослава Вакарчука "Голос".

Про це 21 липня під час прес-конференції за підсумками позачергових парламентських виборів заявив лідер партії "ЄС", п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Головним партнером ми вважаємо найбільш ідейно близьку партію "Голос", якщо офіційні результати ЦВК підтвердять дані екзит-полів", - заявив Порошенко.

При цьому він запропонував представникам політсил "стишити емоції передвиборчої кампанії та об'єднатися на європейській та євроатлантичній платформі".

Порошенко нагадав, що вже наголошував: "Ми йдемо до Верховної Ради точно не за посадами".

Ми збережемо міжнародну коаліцію, яку збудували - Порошенко pic.twitter.com/MM9wJFN07Q — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 21 липня 2019 р.

На питання кореспондента "Української правди", чи очолить Порошенко фракцію у Верховній Раді, він заявив: "Фракція буде визначати, у нас демократичні механізми".

На уточнююче питання, чи "демократична фракція довірить її очолити", Порошенко додав: "Не виключаю."

Порошенко прокоментував, чи очолить фракцію у новій Раді pic.twitter.com/9SDGqsiH66 — Roman Romaniuk (@romromaniuk) 21 липня 2019 р.

Зазначимо, на післявиборчій конференції у штабі "Голосу" заявили, що партія Варкарчука готова вести переговори про створення коаліції з партіями "Європейська солідарність" та "Батьківщина", якщо вони готові підтримувати деолігархізацію.

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