Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко назвав "Голос" своїм головним партнером у новій Раді

Неділя, 21 липня 2019, 20:54

Головним партнером партії "Європейська солідарність" у новообраній Верховній Раді є партія Святослава Вакарчука "Голос".

Про це 21 липня під час прес-конференції за підсумками позачергових парламентських виборів заявив лідер партії "ЄС", п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Головним партнером ми вважаємо найбільш ідейно близьку партію "Голос", якщо офіційні результати ЦВК підтвердять дані екзит-полів", - заявив Порошенко.

При цьому він запропонував представникам політсил "стишити емоції передвиборчої кампанії та об'єднатися на європейській та євроатлантичній платформі".

Порошенко нагадав, що вже наголошував: "Ми йдемо до Верховної Ради точно не за посадами".

На питання кореспондента "Української правди", чи очолить Порошенко фракцію у Верховній Раді, він заявив: "Фракція буде визначати, у нас демократичні механізми".

На уточнююче питання, чи "демократична фракція довірить її очолити", Порошенко додав: "Не виключаю." 

Зазначимо, на післявиборчій конференції у штабі "Голосу" заявили, що партія Варкарчука готова вести переговори про створення коаліції з партіями "Європейська солідарність" та "Батьківщина", якщо вони готові підтримувати деолігархізацію.

Нагадаємо,

  • За результатами Національного екзит-полу станом на 18.00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориВерховна РадаПорошенкоВакарчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
Усі новини...
Реклама: