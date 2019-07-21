Главным партнером партии "Европейская солидарность" в новоизбранной Верховной Раде является партия Святослава Вакарчука "Голос".

Об этом 21 июля во время пресс-конференции по итогам внеочередных парламентских выборов заявил лидер партии "ЕС", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Главным партнером мы считаем наиболее идейно близкую партию "Голос", если официальные результаты ЦИК подтвердят данные экзит-полов", - заявил Порошенко.

При этом он предложил представителям политсил "умерить эмоции предвыборной кампании и объединиться на европейской и евроатлантической платформе".

Порошенко напомнил, что уже отмечал: "Мы идем в Верховную Раду точно не за должностями".

Ми збережемо міжнародну коаліцію, яку збудували - Порошенко pic.twitter.com/MM9wJFN07Q — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 21 липня 2019 р.

На вопрос корреспондента "Украинской правды", возглавит ли Порошенко фракцию в Верховной Раде, он заявил: "Фракция будет определять, у нас демократические механизмы".

На уточняющий вопрос, "доверит ли демократическая фракция ее возглавить", Порошенко добавил: "Не исключаю".

Порошенко прокоментував, чи очолить фракцію у новій Раді pic.twitter.com/9SDGqsiH66 — Roman Romaniuk (@romromaniuk) 21 липня 2019 р.

Отметим, на послевыборной конференции в штабе "Голоса" заявили, что партия Варкарчука готова вести переговоры о создании коалиции с партиями "Европейская солидарность" и "Батькивщина", если они готовы поддерживать деолигархизацию.

Напомним,