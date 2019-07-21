Порошенко назвал своего "главного партнера" в новой Раде

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Воскресенье, 21 июля 2019, 20:54

Главным партнером партии "Европейская солидарность" в новоизбранной Верховной Раде является партия Святослава Вакарчука "Голос".

Об этом 21 июля во время пресс-конференции по итогам внеочередных парламентских выборов заявил лидер партии "ЕС", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Главным партнером мы считаем наиболее идейно близкую партию "Голос", если официальные результаты ЦИК подтвердят данные экзит-полов", - заявил Порошенко.

При этом он предложил представителям политсил "умерить эмоции предвыборной кампании и объединиться на европейской и евроатлантической платформе".

Порошенко напомнил, что уже отмечал: "Мы идем в Верховную Раду точно не за должностями".

На вопрос корреспондента "Украинской правды", возглавит ли Порошенко фракцию в Верховной Раде, он заявил: "Фракция будет определять, у нас демократические механизмы".

На уточняющий вопрос, "доверит ли демократическая фракция ее возглавить", Порошенко добавил: "Не исключаю".

Отметим, на послевыборной конференции в штабе "Голоса" заявили, что партия Варкарчука готова вести переговоры о создании коалиции с партиями "Европейская солидарность" и "Батькивщина", если они готовы поддерживать деолигархизацию.

Украинская правда

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Темы: виборы Верховная Рада Порошенко Вакарчук


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