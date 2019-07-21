Смешко ще вірить, що проходить у парламент

Джерело: заява Ігоря Смешка у Facebook.

Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко сподівається, що його політична сила пройде до Верховної Ради 9 скликання попри результати екзит-полів.

Пряма мова: "Перша реакція на екзит-поли? Ви самі чули, що цілий день були певні порушення чинного законодавства.

Екзит-поли на минулих президентських виборах давали мені 1,6% голосів. Насправді проголосували 2 мільйони і офіційно я отримав більше 6%. Екзит-поли, на жаль, не є поза впливом олігархічно-кланової системи, яка нікуди не ділася та існує до сьогоднішнього дня.



За партією "Сила і Честь" немає олігархів, у нас немає бюджетів. Ви бачили нашу скромну рекламу, практичну відсутність білбордів. Але я вдячний всім виборцям.

Абсолютно переконаний, що ми, насправді, проходимо до парламенту. Я вірю у чесний підрахунок голосів.

І ми зробили висновки з минулих президентських виборів – у нас є можливість паралельно перевіряти ОВК, ДВК і, у певній мірі, ЦВК. Я налаштований оптимістично. Давайте дочекаємося офіційного підрахунку голосів".

Раніше впевненість у проходженні партії "Сила і честь" у парламент висловлював журналіст Дмитро Гордон.

Гордон про шанси Смешка прийти Раду pic.twitter.com/gPvfgm6vOa — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 21 июля 2019 г.

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