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Смешко ще вірить, що проходить у парламент

Неділя, 21 липня 2019, 22:52

Джерело: заява Ігоря Смешка у Facebook.

Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко сподівається, що його політична сила пройде до Верховної Ради 9 скликання попри результати екзит-полів.  

Пряма мова: "Перша реакція на екзит-поли? Ви самі чули, що цілий день були певні порушення чинного законодавства.

Екзит-поли на минулих президентських виборах давали мені 1,6% голосів. Насправді проголосували 2 мільйони і офіційно я отримав більше 6%. Екзит-поли, на жаль, не є поза впливом олігархічно-кланової системи, яка нікуди не ділася та існує до сьогоднішнього дня. 

За партією "Сила і Честь" немає олігархів, у нас немає бюджетів. Ви бачили нашу скромну рекламу, практичну відсутність білбордів. Але я вдячний всім виборцям.

Абсолютно переконаний, що ми, насправді, проходимо до парламенту. Я вірю у чесний підрахунок голосів.

І ми зробили висновки з минулих президентських виборів – у нас є можливість паралельно перевіряти ОВК, ДВК і, у певній мірі, ЦВК. Я налаштований оптимістично. Давайте дочекаємося офіційного підрахунку голосів".

 

Раніше впевненість у проходженні партії "Сила і честь" у парламент висловлював журналіст Дмитро Гордон.

Деталі: Смешко знімає штаб на Олімпійському

Теми: вибориСмешко
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