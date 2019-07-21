Смешко еще верит, что проходит в парламент

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Воскресенье, 21 июля 2019, 22:52

Источник: заявление Игоря Смешко в Facebook.

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко надеется, что его политическая сила пройдет в Верховную Раду 9 созыва, несмотря на результаты экзит-полов.

Прямая речь: "Первая реакция на экзит-полы? Вы сами слышали, что целый день были определенные нарушения действующего законодательства.

Экзит-полы на прошлых президентских выборах давали мне 1,6% голосов. На самом деле проголосовали 2 миллиона и официально я получил более 6%. Экзит-полы, к сожалению, не находятся вне влияния олигархически-клановой системы, которая никуда не делась и существует до сегодняшнего дня.

За партией "Сила и Честь" нет олигархов, у нас нет бюджетов. Вы видели нашу скромную рекламу, практическое отсутствие билбордов. Но я благодарен всем избирателям.

Абсолютно убежден, что мы на самом деле проходим в парламент. Я верю в честный подсчет голосов.

И мы сделали выводы из прошлых президентских выборов – у нас есть возможность параллельно проверять ОИК, УИК и, в определенной степени, ЦИК. Я настроен оптимистично. Давайте дождемся официального подсчета голосов".

Ранее уверенность в прохождении партии "Сила и честь" в новый парламент высказывал журналист Дмитрий Гордон.

Детали: Смешко снимает штаб на Олимпийском.

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Темы: виборы Смешко


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