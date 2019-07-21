"Голос" не підтримує місцеві вибори цього року

5067 переглядів
Неділя, 21 липня 2019, 23:01

Джерело: брифінг партії "Голос"

Очільниця партії "Голос" Юлія Клименко заявила, що її політична сила не підтримує ідею позачергових виборів до місцевих рад у 2019 році.

Клименко: "Країна втомилася від калейдоскопу кандидатів і виборів цього року. Нам треба всім видохнути, спокійно подивитися, як працюватиме парламент наступні 12 місяців і після цього приймати якісь рішення, в тому числі по місцевих виборах. 

Тому що зараз є ідея про те, щоб зробити місцеві вибори раніше, в 2019 році. Ми цю ідею не підтримуємо. Ми вважаємо, що партії, особливо нові партії, які зайшли в парламент, повинні показати себе, показати свою роботу, і місцеві вибори мають відображати результати роботи нових сил у парламенті".

Що передувало: Після оголошення даних національного екзит-полу о 20 годині президент Володимир Зеленський сказав "стосовно місцевих виборів не розслаблятись".

Парламентський представник Зеленського Руслан Стефанчук 16 липня про можливість дострокових місцевих виборів казав: "Буде це наступної осені чи до цього – ми розглядаємо різні варіанти, як найбільш ефективно перезавантажити всю систему".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Голос Клименко вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У "Голосі" мають умови коаліції з Порошенком і Тимошенко 21 липня 2019, 20:42
Штаб "Голосу" в концертному клубі: келихи, наїдки і софіти 21 липня 2019, 19:13
"Голос" показав, скільки витратив на рекламу і "діджитал" 18 липня 2019, 12:44
Усі новини
Головні новини
Поліція зупинила автобуси з підозрілими особами на під'їздах до Києва
"Голос" готовий висувати Вакарчука у прем'єри
ДО РАДИ ПРОХОДЯТЬ 5 ПАРТІЙ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКЗИТ-ПОЛ
У "Голосі" мають умови коаліції з Порошенком і Тимошенко
Усі новини
здоров'я

Чому не варто "заїдати" стрес

мандри

8 простих порад, як уникнути проблем з кишківником під час подорожі

здоров'я

Викидень – це часте явище: симптоми і коли вагітніти знову