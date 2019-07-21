"Голос" не підтримує місцеві вибори цього року

Джерело: брифінг партії "Голос"

Очільниця партії "Голос" Юлія Клименко заявила, що її політична сила не підтримує ідею позачергових виборів до місцевих рад у 2019 році.

Клименко: "Країна втомилася від калейдоскопу кандидатів і виборів цього року. Нам треба всім видохнути, спокійно подивитися, як працюватиме парламент наступні 12 місяців і після цього приймати якісь рішення, в тому числі по місцевих виборах.

Тому що зараз є ідея про те, щоб зробити місцеві вибори раніше, в 2019 році. Ми цю ідею не підтримуємо. Ми вважаємо, що партії, особливо нові партії, які зайшли в парламент, повинні показати себе, показати свою роботу, і місцеві вибори мають відображати результати роботи нових сил у парламенті".

Що передувало: Після оголошення даних національного екзит-полу о 20 годині президент Володимир Зеленський сказав "стосовно місцевих виборів не розслаблятись".

Парламентський представник Зеленського Руслан Стефанчук 16 липня про можливість дострокових місцевих виборів казав: "Буде це наступної осені чи до цього – ми розглядаємо різні варіанти, як найбільш ефективно перезавантажити всю систему".