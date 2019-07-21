Зеленський: Можна трохи розслабитися, але не з місцевими виборами

Джерело: Володимир Зеленський у виборчому штабі своєї партії "Слуга народу".

Президент Володимир Зеленський обіцяє, що його партія "Слуга народу" не підведе виборців.

Пряма мова: "Це (результат на виборах – ред.) не просто велика довіра – це велика відповідальність. Ми не підведемо українців..

Головні пріоритети для нас, як і для кожного українця, – припинення війни, повернення наших полонених і перемога над тією корупцією, яка досі залишається в Україні.

Я думаю, що всі ті законодавчі ініціативи, що обіцяли українцям, обов’язково зробимо.

Сьогодні можна розслабитися нашій команді ,але не дуже сильно, тому що завтра зранку треба працювати

Стосовно місцевих виборів: не розслабляйтесь".

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