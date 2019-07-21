Зеленський: Можна трохи розслабитися, але не з місцевими виборами
Неділя, 21 липня 2019, 20:09
Джерело: Володимир Зеленський у виборчому штабі своєї партії "Слуга народу".
Президент Володимир Зеленський обіцяє, що його партія "Слуга народу" не підведе виборців.
Пряма мова: "Це (результат на виборах – ред.) не просто велика довіра – це велика відповідальність. Ми не підведемо українців..
Головні пріоритети для нас, як і для кожного українця, – припинення війни, повернення наших полонених і перемога над тією корупцією, яка досі залишається в Україні.
Я думаю, що всі ті законодавчі ініціативи, що обіцяли українцям, обов’язково зробимо.
Сьогодні можна розслабитися нашій команді ,але не дуже сильно, тому що завтра зранку треба працювати
Стосовно місцевих виборів: не розслабляйтесь".
Нагадаємо:
- 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України.
- За попередніми даними Національного екзит-полу (КМІС, Центр Разумкова і Демініціативи), "Слуга народу" набирає 43,9% голосів, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,5%, "Європейська Солідарність" – 8,9%, "Батьківщина" – 7,6%, "Голос" – 6,3%.
- За даними екзит-полу на замовлення телеканалу "112 Україна" за 18:00, "Слуга народу" набирає 42,7%, "Опозиційна платформа - За життя" – 12,9%, "Європейська солідарність" – 8,8%, "Батьківщина" – 8,5%, "Голос" – 6,5%.