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Зеленський: Можна трохи розслабитися, але не з місцевими виборами

Неділя, 21 липня 2019, 20:09

Джерело: Володимир Зеленський у виборчому штабі своєї партії "Слуга народу".

Президент Володимир Зеленський обіцяє, що його партія "Слуга народу" не підведе виборців.

Пряма мова: "Це (результат на виборах – ред.) не просто велика довіра – це велика відповідальність. Ми не підведемо українців..

Головні пріоритети для нас, як і для кожного українця, – припинення війни, повернення наших полонених і перемога над тією корупцією, яка досі залишається в Україні.

Я думаю, що всі ті законодавчі ініціативи, що обіцяли українцям, обов’язково зробимо.  

Сьогодні можна розслабитися нашій команді ,але не дуже сильно, тому що завтра зранку треба працювати

Стосовно місцевих виборів: не розслабляйтесь".

Нагадаємо:

  • 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України.
  • За попередніми даними Національного екзит-полу (КМІС, Центр Разумкова і Демініціативи), "Слуга народу" набирає 43,9% голосів, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,5%, "Європейська Солідарність" – 8,9%, "Батьківщина" – 7,6%, "Голос" – 6,3%.
  • За даними екзит-полу на замовлення телеканалу "112 Україна" за 18:00, "Слуга народу" набирає 42,7%, "Опозиційна платформа - За життя" – 12,9%, "Європейська солідарність" – 8,8%, "Батьківщина" – 8,5%, "Голос" – 6,5%.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориЗеленський
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