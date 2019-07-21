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"Голос" не поддерживает местные выборы в этом году

Воскресенье, 21 июля 2019, 23:01

Источник: брифинг партии "Голос"

Глава партии "Голос" Юлия Клименко заявила, что ее политическая сила не поддерживает идею внеочередных выборов в местные советы в 2019 году.

Клименко: "Страна устала от калейдоскопа кандидатов и выборов в этом году. Нам надо всем выдохнуть, спокойно посмотреть, как будет работать парламент следующие 12 месяцев и после этого принимать какие-то решения, в том числе по местным выборам.

Потому что сейчас есть идея о том, чтобы сделать местные выборы раньше, в 2019 году. Мы эту идею не поддерживаем. Мы считаем, что партии, особенно новые партии, которые зашли в парламент, должны показать себя, показать свою работу, и местные выборы должны отражать результаты работы новых сил в парламенте".

Что было ранее: После объявления данных национального экзит-пола в 20 часов президент Владимир Зеленский сказал "насчет местных выборов не расслабляться".

Парламентский представитель Зеленского Руслан Стефанчук 16 июля о возможности досрочных местных выборов говорил: "Будет это следующей осенью или до этого - мы рассматриваем различные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему".

Украинская правда
Темы: ГолосвиборыВерховная Радаместная власть
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