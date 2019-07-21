Поліція зупинила автобуси з підозрілими особами на під'їздах до Києва

Джерело: поліція Київської області

Правоохоронці перевіряють інформацію про пересування підозрілих осіб у напрямку Києва.

Деталі: За годину до завершення позачергових виборів до поліції Київщини надійшло ряд повідомлень щодо пересування в автобусах великої кількості людей у напрямку Києва від жителів Броварів, Борисполя та Василькова.

Під час зупинки деяких транспортних засобів працівники поліції виявили в салонах людей, які зареєстровані в інших областях країни, і їдуть до Києва. Наразі поліція з’ясовує мету такої "вечірньої подорожі".

Правоохоронці просять із порозумінням віднестись до поліцейських заходів.

Що відбулося раніше:

Правоохоронці не зафіксували системних порушень під час виборчого процесу. Голова Національної поліції Сергій Князєв окремо наголосив, що поліція продовжить роботу і вночі, адже біля деяких ОВК збираються групи "спортсменів".

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