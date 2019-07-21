Поліція зупинила автобуси з підозрілими особами на під'їздах до Києва
Джерело: поліція Київської області
Правоохоронці перевіряють інформацію про пересування підозрілих осіб у напрямку Києва.
Деталі: За годину до завершення позачергових виборів до поліції Київщини надійшло ряд повідомлень щодо пересування в автобусах великої кількості людей у напрямку Києва від жителів Броварів, Борисполя та Василькова.
Під час зупинки деяких транспортних засобів працівники поліції виявили в салонах людей, які зареєстровані в інших областях країни, і їдуть до Києва. Наразі поліція з’ясовує мету такої "вечірньої подорожі".
Правоохоронці просять із порозумінням віднестись до поліцейських заходів.
Що відбулося раніше:
Правоохоронці не зафіксували системних порушень під час виборчого процесу. Голова Національної поліції Сергій Князєв окремо наголосив, що поліція продовжить роботу і вночі, адже біля деяких ОВК збираються групи "спортсменів".
Історія питання:
- 21 липня в Україні прошли позачергові вибори до парламенту. За результатами Національного екзит-полу, до Ради проходять 5 партій.
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