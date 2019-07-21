Полиция остановила автобусы с подозрительными лицами на подъездах к Киеву

Источник: полиция Киевской области

Правоохранители проверяют информацию о передвижении подозрительных лиц в направлении Киева.

Детали: За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевщины поступило ряд сообщений от жителей Броваров, Борисполя и Василькова о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении столицы.

Во время остановки некоторых транспортных средств работники полиции обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны, и едут в Киев. Сейчас полиция выясняет цель такого "вечернего путешествия".

Правоохранители просят с пониманием отнестись к полицейским мерам.

Что произошло ранее:

Правоохранители не зафиксировали системных нарушений во время избирательного процесса. Председатель Национальной полиции Сергей Князев отдельно подчеркнул, что полиция продолжит работу и ночью, ведь возле некоторых ОИК собираются группы "спортсменов".

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