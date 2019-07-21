Полиция остановила автобусы с подозрительными лицами на подъездах к Киеву
Источник: полиция Киевской области
Правоохранители проверяют информацию о передвижении подозрительных лиц в направлении Киева.
Детали: За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевщины поступило ряд сообщений от жителей Броваров, Борисполя и Василькова о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении столицы.
Во время остановки некоторых транспортных средств работники полиции обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны, и едут в Киев. Сейчас полиция выясняет цель такого "вечернего путешествия".
Правоохранители просят с пониманием отнестись к полицейским мерам.
Что произошло ранее:
Правоохранители не зафиксировали системных нарушений во время избирательного процесса. Председатель Национальной полиции Сергей Князев отдельно подчеркнул, что полиция продолжит работу и ночью, ведь возле некоторых ОИК собираются группы "спортсменов".
История вопроса:
- 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в парламент. По результатам Национального экзит-пола, в Раду проходят 5 партий.
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