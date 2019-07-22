ЦВК: явка на виборах склала 49,84%, найвища – на Чернігівщині
Явка виборців на позачергових парламентських виборах по всіх 199 одномандатних округах склала 49,84%.
Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.
Найактивніше виборці голосували у Чернігівській (54,80%), Тернопільській (54,21%) та Полтавській (54,10%) областях.
Найнижча явка - у Закарпатській (41,16%), Чернівецькій (42,06%) та Херсонській (43,93) областях.
У Києві голосували 48,97% виборців.
Результати голосування дивіться у матеріалі:
Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів
Нагадаємо:
- На президентських виборах 2019 року активність виборців в цілому по Україні станом на 20:00 - 61,37%.
- У 2014 році явка на парламентських виборах станом на 20 годину склала 53,27%.
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