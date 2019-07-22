ЦВК: явка на виборах склала 49,84%, найвища – на Чернігівщині

Найнижча явка - у Закарпатській (41,16%), Чернівецькій (42,06%) та Херсонській (43,93) областях.

Найактивніше виборці голосували у Чернігівській (54,80%), Тернопільській (54,21%) та Полтавській (54,10%) областях.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Явка виборців на позачергових парламентських виборах по всіх 199 одномандатних округах склала 49,84%.

Українська правда

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