ЦИК: явка на выборах 49,84%, самая высокая – в Черниговской области

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Понедельник, 22 июля 2019, 01:15

Явка избирателей на внеочередных парламентских выборах по всем 199 округам составила 49,84%.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Наиболее активно избиратели голосовали в Черниговской (54,79%), Тернопольской (54,21%) и Полтавской (54,10%) областях.

Самая низкая явка - в Закарпатской (41,16%), Черновицкой (42,06%) и Херсонской (43,93) областях.

В Киеве голосовали 48,97% избирателей.

Напомним:

  • На президентских выборах 2019 года активность избирателей в целом по Украине по состоянию на 20:00 - 61,37%.
  • В 2014 году явка на парламентских выборах по состоянию на 20:00 составила 53,27%.

Украинская правда

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Темы: виборы Верховная Рада


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