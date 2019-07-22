ЦВК опрацювала перший відсоток голосів

"Опозиційна платформа – за життя" – 8.56%;

Згідно із інформацією на сайті, комісії лідером є президентська партія "Слуга народу" (38.56%)

Українська правда

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