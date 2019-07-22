ЦВК опрацювала перший відсоток голосів

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Понеділок, 22 липня 2019, 00:21

Центральна виборча комісія підрахувала 1,5% бюлетенів на парламентських виборах.  

Згідно із інформацією на сайті, комісії лідером є президентська партія "Слуга народу" (38.56%)

Далі розподіл голосів йде наступним чином:

Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - 10.92%;

"Європейська Солідарність" – 8.87%;

"Опозиційна платформа – за життя" – 8.56%;

"Радикальна партія Олега Ляшка" – 7.96%;        

Партія "Голос" – 5.90%;

Партія "Сила і честь" – 3.47%.

Решта партій набирають менше 3.5 відсотка.

Усі результати голосування дивіться у матеріалі: 

Вибори до Верховної Ради України 2019. Результати підрахунку голосів

Нагадаємо:

  • 21 липня в Україні прошли позачергові вибори до парламенту. За результатами Національного екзит-полу, до Ради проходять 5 партій.

Українська правда

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Теми: ЦВК вибори


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