ЦВК опрацювала перший відсоток голосів
Понеділок, 22 липня 2019, 00:21
Центральна виборча комісія підрахувала 1,5% бюлетенів на парламентських виборах.
Згідно із інформацією на сайті, комісії лідером є президентська партія "Слуга народу" (38.56%)
Далі розподіл голосів йде наступним чином:
Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - 10.92%;
"Європейська Солідарність" – 8.87%;
"Опозиційна платформа – за життя" – 8.56%;
"Радикальна партія Олега Ляшка" – 7.96%;
Партія "Голос" – 5.90%;
Партія "Сила і честь" – 3.47%.
Решта партій набирають менше 3.5 відсотка.
Усі результати голосування дивіться у матеріалі:
Вибори до Верховної Ради України 2019. Результати підрахунку голосів
Нагадаємо:
- 21 липня в Україні прошли позачергові вибори до парламенту. За результатами Національного екзит-полу, до Ради проходять 5 партій.
Українська правда