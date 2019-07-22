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ЦИК обработала первый процент голосов

Понедельник, 22 июля 2019, 00:21

Центральная избирательная комиссия подсчитала 1,5% бюллетеней на парламентских выборах.

Согласно информации на сайте комиссии, лидирует президентская партия "Слуга народа" (38.56%).

Далее распределение голосов идет следующим образом:

Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 10.92%;

"Европейская Солидарность" – 8.87%;

"Оппозиционная платформа – за жизнь" – 8.56%;

"Радикальная партия Олега Ляшко" – 7.96%;

Партия "Голос" – 5.90%;

Партия "Сила и честь" – 3.47%.

Остальные партии набирают менее 3.5 процента.

Все результаты голосования смотрите в материале:

Выборы в Верховную Раду Украины 2019 Результаты подсчета голосов

Напомним

21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в парламент. По результатам Национального экзит-пола, в Раду проходят 5 партий.

Темы: ЦИКвиборы
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