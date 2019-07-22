ЦИК обработала первый процент голосов
Понедельник, 22 июля 2019, 00:21
Центральная избирательная комиссия подсчитала 1,5% бюллетеней на парламентских выборах.
Согласно информации на сайте комиссии, лидирует президентская партия "Слуга народа" (38.56%).
Далее распределение голосов идет следующим образом:
Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 10.92%;
"Европейская Солидарность" – 8.87%;
"Оппозиционная платформа – за жизнь" – 8.56%;
"Радикальная партия Олега Ляшко" – 7.96%;
Партия "Голос" – 5.90%;
Партия "Сила и честь" – 3.47%.
Остальные партии набирают менее 3.5 процента.
Все результаты голосования смотрите в материале:
Выборы в Верховную Раду Украины 2019 Результаты подсчета голосов
Напомним
21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в парламент. По результатам Национального экзит-пола, в Раду проходят 5 партий.