Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вакарчук назвав умови вступу "Голосу" у майбутню коаліцію

Понеділок, 22 липня 2019, 02:54

Партія "Голос" готова об'єднуватися в коаліцію з політсилами, які відповідають чітким умовам.

Про це лідер партії Святослав Вакарчук заявив у коментарі 24 каналу.

За його словами, коаліція має формуватися на основі коаліційної угоди.

"Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо в кого які червоні лінії", – заявив лідер партії "Голос".

"У нас є декілька чітких червоних ліній: перше - Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО; друге – має бути чіткий принцип – закон один для всіх і невідворотність покарання; третє - економіка без жодних олігархів; четверте - депутатів спускаємо з неба на землю", - роз’яснив він.

Вакарчук додав, що його політсила готова домовлятися з тими партіями, з якими у цих питаннях вони знайдуть спільну мову.

Нагадаємо,

  • Раніше президент Володимир Зеленський після оголошення попередніх результатів Національного екзит-полу станом на 18:00 заявив, що запрошує главу партії "Голос" Святослава Вакарчука поговорити, у тому числі і про посаду прем'єр-міністра.
  • За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

"Українська правда" в Threads

Теми: ГолосВакарчуккоаліція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Голос
Як під час війни політики та чиновники вводять у своїх соцмедіа "воєнний стан", аби прихорошити репутацію
Рудик каже, що зі своїм паспортом перебуває за кордоном. Один у неї вилучили
Рудик не бере участі у перемовинах щодо звільнення захисників Маріуполя
Останні новини
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
Усі новини...
Реклама: