Вакарчук назвав умови вступу "Голосу" у майбутню коаліцію

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Понеділок, 22 липня 2019, 02:54

Партія "Голос" готова об'єднуватися в коаліцію з політсилами, які відповідають чітким умовам.

Про це лідер партії Святослав Вакарчук заявив у коментарі 24 каналу.

За його словами, коаліція має формуватися на основі коаліційної угоди.

"Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо в кого які червоні лінії", – заявив лідер партії "Голос".

"У нас є декілька чітких червоних ліній: перше - Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО; друге – має бути чіткий принцип – закон один для всіх і невідворотність покарання; третє - економіка без жодних олігархів; четверте - депутатів спускаємо з неба на землю", - роз’яснив він.

Вакарчук додав, що його політсила готова домовлятися з тими партіями, з якими у цих питаннях вони знайдуть спільну мову.

Нагадаємо,

  • Раніше президент Володимир Зеленський після оголошення попередніх результатів Національного екзит-полу станом на 18:00 заявив, що запрошує главу партії "Голос" Святослава Вакарчука поговорити, у тому числі і про посаду прем'єр-міністра.
  • За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

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Теми: Голос Вакарчук коаліція


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