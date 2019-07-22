Вакарчук назвав умови вступу "Голосу" у майбутню коаліцію
Партія "Голос" готова об'єднуватися в коаліцію з політсилами, які відповідають чітким умовам.
Про це лідер партії Святослав Вакарчук заявив у коментарі 24 каналу.
За його словами, коаліція має формуватися на основі коаліційної угоди.
"Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо в кого які червоні лінії", – заявив лідер партії "Голос".
"У нас є декілька чітких червоних ліній: перше - Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО; друге – має бути чіткий принцип – закон один для всіх і невідворотність покарання; третє - економіка без жодних олігархів; четверте - депутатів спускаємо з неба на землю", - роз’яснив він.
Вакарчук додав, що його політсила готова домовлятися з тими партіями, з якими у цих питаннях вони знайдуть спільну мову.
Нагадаємо,
- Раніше президент Володимир Зеленський після оголошення попередніх результатів Національного екзит-полу станом на 18:00 заявив, що запрошує главу партії "Голос" Святослава Вакарчука поговорити, у тому числі і про посаду прем'єр-міністра.
- За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".