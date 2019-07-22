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Вакарчук назвал условия вступления "Голоса" в будущую коалицию

Понедельник, 22 июля 2019, 02:54

Партия "Голос" готова объединяться в коалицию с политсилами, которые соответствуют четким условиям.

Об этом лидер партии Святослав Вакарчук заявил в комментарии 24 каналу.

По его словам, коалиция должна формироваться на основе коалиционного соглашения.

"Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим у кого какие красные линии", - заявил лидер партии "Голос".

"У нас есть несколько четких красных линий: первое - Украина движется в Европу, ЕС и НАТО, второе - должен быть четкий принцип - закон один для всех и неотвратимость наказания; третье - экономика без олигархов; четвертое - депутатов спускаем с неба на землю", - разъяснил он.

Вакарчук добавил, что его политсила готова договариваться с теми партиями, с которыми в этих вопросах они найдут общий язык.

Напомним, 

  • Ранее президент Владимир Зеленский после объявления предварительных результатов Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 заявил, что приглашает главу партии "Голос" Святослава Вакарчука поговорить, в том числе и о должности премьер-министра.
  • По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18.00, на внеочередных парламентских выборах 2019 барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГолосВакарчуккоалиция
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