ЦВК опрацювала майже 80% протоколів закордонних дільниць, перемагає "ЄС"
Згідно з результатами опрацювання 78,43% електронних протоколів голосування на закордонних виборчих дільницях найбільшу підтримку виборців здобула партія "Європейська солідарність".
Такі дані оприлюднено на сайті ЦВК.
Наразі партія "Європейська солідарність" набирає 29,36% голосів, "Слуга народу" - 28,57%, "Голос" - 18,89%, партія Шарія - 4,78%, "Опозиційна платформа - За життя" - 4,22%, ВО "Свобода" має 3,72%, "Батьківщина" - 1,96%.
Результати голосування дивіться у матеріалі:
Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів
Нагадуємо:
- За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".
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