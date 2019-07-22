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ЦИК обработала почти 80% протоколов заграничных участков, побеждает "ЕС"

Понедельник, 22 июля 2019, 03:45

Согласно результатам обработки 78,43% электронных протоколов голосования на избирательных участках наибольшую поддержку избирателей получила партия "Европейская солидарность".

Такие данные обнародованы на сайте ЦИК.

Сейчас партия "Европейская солидарность" набирает 29,36% голосов, "Слуга народа" - 28,57%, "Голос" - 18,89%, партия Шария - 4,78%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 4, 22%, ВО "Свобода" 3,72%, "Батькивщина" - 1,96%.

Результаты голосования смотрите в материале:

Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

Напоминаем:

  • По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

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