ЦИК обработала почти 80% протоколов заграничных участков, побеждает "ЕС"

2332 просмотра
Понедельник, 22 июля 2019, 03:45

Согласно результатам обработки 78,43% электронных протоколов голосования на избирательных участках наибольшую поддержку избирателей получила партия "Европейская солидарность".

Такие данные обнародованы на сайте ЦИК.

Сейчас партия "Европейская солидарность" набирает 29,36% голосов, "Слуга народа" - 28,57%, "Голос" - 18,89%, партия Шария - 4,78%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 4, 22%, ВО "Свобода" 3,72%, "Батькивщина" - 1,96%.

Результаты голосования смотрите в материале:

Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

Напоминаем:

  • По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Полиция остановила автобусы с подозрительными лицами на подъездах к Киеву
"Голос" готов выдвигать Вакарчука в премьеры
В РАДУ ПРОХОДЯТ 5 ПАРТИЙ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗИТ-ПОЛ
У "Голоса" есть условия коалиции с Порошенко и Тимошенко
Все новости
Instagram дня

Красота природы через макросъемку

психология

10 признаков того, что вы умнее, чем думаете о себе

мандри

8 простых советов, как избежать проблем с кишечником во время путешествия

Поиск по сайту
Архив
Весь архів