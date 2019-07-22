ЦИК обработала почти 80% протоколов заграничных участков, побеждает "ЕС"

Согласно результатам обработки 78,43% электронных протоколов голосования на избирательных участках наибольшую поддержку избирателей получила партия "Европейская солидарность".

Такие данные обнародованы на сайте ЦИК.

Сейчас партия "Европейская солидарность" набирает 29,36% голосов, "Слуга народа" - 28,57%, "Голос" - 18,89%, партия Шария - 4,78%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 4, 22%, ВО "Свобода" 3,72%, "Батькивщина" - 1,96%.

Результаты голосования смотрите в материале:

Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

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