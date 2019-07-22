ЦВК опрацювала майже 25% протоколів, у Раду проходять 5 партій

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Понеділок, 22 липня 2019, 05:34

Центральна виборча комісія опрацювала 24,54% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу на позачергових виборах до Верховної Ради.

Відповідні дані оприлюднено на сайті ЦВК.

За результатами підрахунку голосів, партія "Слуга народу" набрала — 42,03%; "Опозиційна платформа - За життя" — 12,65%; "Європейська солідарність" - 8,64%; "Батьківщина" - 8,33%; "Голос" - 6,36%.

Результати голосування дивіться у матеріалі:

Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

Нагадуємо:

  • За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

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Теми: вибори Верховна Рада ЦВК


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