ЦВК опрацювала майже 25% протоколів, у Раду проходять 5 партій
Понеділок, 22 липня 2019, 05:34
Центральна виборча комісія опрацювала 24,54% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу на позачергових виборах до Верховної Ради.
Відповідні дані оприлюднено на сайті ЦВК.
За результатами підрахунку голосів, партія "Слуга народу" набрала — 42,03%; "Опозиційна платформа - За життя" — 12,65%; "Європейська солідарність" - 8,64%; "Батьківщина" - 8,33%; "Голос" - 6,36%.
Результати голосування дивіться у матеріалі:
Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів
Нагадуємо:
- За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".