ЦВК опрацювала майже 25% протоколів, у Раду проходять 5 партій

Центральна виборча комісія опрацювала 24,54% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу на позачергових виборах до Верховної Ради.

Відповідні дані оприлюднено на сайті ЦВК.

За результатами підрахунку голосів, партія "Слуга народу" набрала — 42,03%; "Опозиційна платформа - За життя" — 12,65%; "Європейська солідарність" - 8,64%; "Батьківщина" - 8,33%; "Голос" - 6,36%.

Результати голосування дивіться у матеріалі:

Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

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