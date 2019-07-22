ЦИК обработала почти 25% протоколов, в Раду проходят 5 партий

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Понедельник, 22 июля 2019, 05:34

Центральная избирательная комиссия обработала 24,54% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК.

По результатам подсчета голосов, партия "Слуга народа" набрала - 42,03%; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,65%; "Европейская солидарность" - 8,64%; "Батькивщина" - 8,33%; "Голос" - 6,36%.

Результаты голосования смотрите в материале:

Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

Напоминаем:

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

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Темы: виборы Верховная Рада ЦИК


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