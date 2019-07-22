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На закордонних дільницях підрахували 100% голосів: переможець – "ЄС"

Понеділок, 22 липня 2019, 09:46

Центральна виборча комісія опрацювала 100% голосів на закордонних виборчих дільницях, там перемогла партія "Європейська солідарність".

Про це свідчать дані ЦВК.

Так, за партію екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" проголосувало 29,55% виборців.

За партію "Слуга народу" - 28,13%, за "Голос" - 19,67%. 

Партія "Шарія" на закордонних дільницях набрала 4,41% голосів, ВО "Свобода" - 4,25%, "Опозиційна платформа - За життя" - 3,60%,  партія" "Сила і честь", - 3,05%, ВО "Батьківщина" - 2,01% .

За інші політичні сили проголосувало менше 2% виборців.

Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

Нагадуємо:

  • За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

Українська правда
Теми: вибориВерховна РадаЦВК
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