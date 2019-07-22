На закордонних дільницях підрахували 100% голосів: переможець – "ЄС"
Понеділок, 22 липня 2019, 09:46
Центральна виборча комісія опрацювала 100% голосів на закордонних виборчих дільницях, там перемогла партія "Європейська солідарність".
Про це свідчать дані ЦВК.
Так, за партію екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" проголосувало 29,55% виборців.
За партію "Слуга народу" - 28,13%, за "Голос" - 19,67%.
Партія "Шарія" на закордонних дільницях набрала 4,41% голосів, ВО "Свобода" - 4,25%, "Опозиційна платформа - За життя" - 3,60%, партія" "Сила і честь", - 3,05%, ВО "Батьківщина" - 2,01% .
За інші політичні сили проголосувало менше 2% виборців.
Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів
Нагадуємо:
- За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".
Українська правда