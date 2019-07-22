На зарубежных участках подсчитали 100% голосов: победитель – "ЕС"

Центральная избирательная комиссия обработала 100% голосов на заграничных избирательных участках, там победила партия "Европейская солидарность".

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Так, за партию экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" проголосовало 29,55% избирателей.

За партию "Слуга народа" - 28,13%, за "Голос" - 19,67%.

Партия "Шария" на заграничных участках набрала 4,41% голосов, ВО "Свобода" - 4,25%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 3,60%, партия "Сила и честь", - 3,05% ВО "Батькивщина" - 2,01%.

За другие политические силы проголосовало менее 2% избирателей.

Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

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