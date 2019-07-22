ЦВК: Позачергові вибори до парламенту України відбулися
Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що позачергові вибори у Верховну Раду вважаються такими, що відбулися.
Про це вона сказала на брифінгу у понеділок.
"Вже можна говорити, що подій, які поставили б під сумнів проведення цієї виборчої кампанії - немає. Політичний настрій суспільства досить високий", - сказала Сліпачук.
За словами заступника голови ЦВК Євгена Радченка, вбивств, поганих подій, розгрому дільниць не відбувалося.
"Явка виборців складає 49,8%. Хоча для України це і незвично низький показник, треба зважати на те, що це літній період і все таки це позачергові вибори", - зазначив він.
При цьому Радченко додав, що вже опрацьовано майже 50% електронних протоколів, тож швидкість і точність підрахунку голосів є досить хорошою.
За даними ЦВК, найімовірніше, що вже 23 липня до Комісії надійдуть протоколи з мокрими печатками і почнеться безперервне засідання з підрахунку голосів.
Результати голосування дивіться у матеріалі:
Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів
Нагадуємо:
- За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".