ЦВК: Позачергові вибори до парламенту України відбулися

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що позачергові вибори у Верховну Раду вважаються такими, що відбулися.

Про це вона сказала на брифінгу у понеділок.

"Вже можна говорити, що подій, які поставили б під сумнів проведення цієї виборчої кампанії - немає. Політичний настрій суспільства досить високий", - сказала Сліпачук.

За словами заступника голови ЦВК Євгена Радченка, вбивств, поганих подій, розгрому дільниць не відбувалося.

"Явка виборців складає 49,8%. Хоча для України це і незвично низький показник, треба зважати на те, що це літній період і все таки це позачергові вибори", - зазначив він.

При цьому Радченко додав, що вже опрацьовано майже 50% електронних протоколів, тож швидкість і точність підрахунку голосів є досить хорошою.

За даними ЦВК, найімовірніше, що вже 23 липня до Комісії надійдуть протоколи з мокрими печатками і почнеться безперервне засідання з підрахунку голосів.

Результати голосування дивіться у матеріалі:

Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

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