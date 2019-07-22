Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦИК: Внеочередные выборы в парламент Украины состоялись

Понедельник, 22 июля 2019, 10:40

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что внеочередные выборы в Верховную Раду считаются состоявшимися.

Об этом она сказала на брифинге в понедельник.

"Уже можно говорить, что событий, которые поставили бы под сомнение проведение этой избирательной кампании - нет. Политическое настроение общества достаточно высокое", - сказала Слипачук.

По словам заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко, убийств, плохих событий, разгрома участков не происходило.

"Явка избирателей составляет 49,8%. Хотя для Украины это и непривычно низкий показатель, надо учитывать, что это летний период и все же это внеочередные выборы", - отметил он.

При этом Радченко добавил, что уже обработано почти 50% электронных протоколов, скорость и точность подсчета голосов является достаточно хорошей.

По данным ЦИК, скорее всего, уже 23 июля в Комиссию поступят протоколы с мокрыми печатями и начнется непрерывное заседание по подсчету голосов.

Результаты голосования смотрите в материале:

Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

Напоминаем:

  • По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборыВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
ЦИК
Очевидная неочевидность: как Украина будет избирать парламент X созыва?
ЦИК признала новым нардепом от "Европейской солидарности" Никорак 
ЦИК не признал нардепами следующих в списке ОПЗЖ после Королевской и Волошина
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: