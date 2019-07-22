ЦИК: Внеочередные выборы в парламент Украины состоялись

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что внеочередные выборы в Верховную Раду считаются состоявшимися.

Об этом она сказала на брифинге в понедельник.

"Уже можно говорить, что событий, которые поставили бы под сомнение проведение этой избирательной кампании - нет. Политическое настроение общества достаточно высокое", - сказала Слипачук.

По словам заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко, убийств, плохих событий, разгрома участков не происходило.

"Явка избирателей составляет 49,8%. Хотя для Украины это и непривычно низкий показатель, надо учитывать, что это летний период и все же это внеочередные выборы", - отметил он.

При этом Радченко добавил, что уже обработано почти 50% электронных протоколов, скорость и точность подсчета голосов является достаточно хорошей.

По данным ЦИК, скорее всего, уже 23 июля в Комиссию поступят протоколы с мокрыми печатями и начнется непрерывное заседание по подсчету голосов.

Результаты голосования смотрите в материале:

Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

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