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Разумков натякнув, що "Слузі народу" для коаліції більше ніхто не потрібен

Понеділок, 22 липня 2019, 11:40
Разумков натякнув, що Слузі народу для коаліції більше ніхто не потрібен

Керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що формування коаліції у Верховній Раді буде залежати від того, які будуть кінцеві результати підрахунку голосів, але, ймовірно, політсилі і не доведеться об'єднуватися з іншими партіями.

Про це він сказав на брифінгу у понеділок.

За його словами, "Слуга народу" відкрита до діалогу ,але треба виходити з кінцевих результатів опонентів.

"Співпрацювати у Раді ми зможемо з усіма політичними силами, які будуть співпадати з нами в ідеологічних поглядах, у тому базовому баченні розвитку нашої країни", - сказав Разумков. 

"Але наразі говорити про коаліцію, мабуть, не доводиться, оскільки ми бачимо достатньо непогані наші результати. І ми ще не до кінця бачимо результати наших колег чи опонентів по Верховній Раді", - додав він.  

На питання, чи погодилась би партія підтримати на пост прем'єр-міністра Святослава Вакарчука, Разумков зазначив, що очільника уряду пропонує коаліція, про склад якої говорити поки не доводиться.

"Давайте подивимося результати "Голосу" і результати "Слуги народу". Думаю, у нашій команді достатньо людей, які можуть відповідати тим викликам, які є у країні. У нас є по 2-3 людини на кожну посаду", - наголосив політик.

При цьому прізвища кандидатів він не став називати.

Крім того Разумков стверджує, що українцям не варто боятися узурпації влади.

Результати голосування дивіться у матеріалі:

Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

Нагадаємо:

  • 21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори.
  • За попереднім підрахунком голосів, партія "Слуга народу" може взяти у Раді 250 місць.
  • За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Разумков ДмитроСлуга народувибориВерховна Радакоаліція
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