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"Слуга народу" підрахувала, що в неї буде більше половини своїх у Раді

Понеділок, 22 липня 2019, 12:30

За даними паралельного підрахунку голосів "Слуги народу", ця партія може отримати 255 місць у Верховній Раді ІХ скликання.

Про це заявив керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу, повідомляє "Укрінформ".

"Приблизно від 125 до 127 місць мажоритарних у нас і 121-122, здається, по списку", – сказав Корнієнко.

Він також представив схему моделювання представництва партій у Верховній Раді.

Так, за даними паралельного підрахунку голосів, що ведуть у партії, "Слуга народу" може отримати близько 255 мандатів, "Опозиційна платформа "За життя" – 45 місць у парламенті, самовисуванці – 42, ВО "Батьківщина" – 25, "Європейська солідарність" – 22, "Голос" – 18, "Опозиційний блок" – 5.

Від партій "Об'єднання Самопоміч", ВО "Свобода", "Єдиний центр", "Біла Церква разом", за розрахунками "Слуги народу", може потрапити по 1 депутату.

Водночас, керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що поки "говорити про коаліцію не доводиться", бо його партія має непогані результати. 

Нагадаємо:

  • 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.
  • За результатами Національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).
  • Станом на опівдні 22 липня ЦВК опрацьовано 50,24% електронних протоколів. Згідно з цими результатами за партію "Слуга народу" проголосували 42,44% виборців. "Опозиційна платформа - За життя" набирає 12,87%, "Європейська солідарність" – 8,65%, ВО "Батьківщина" – 8,02%, "Голос" – 6,39%.
  • Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єру. Зокрема, у Радикальної партії Олега Ляшка 3,79%, у партії "Сила і честь" – 3,74% голосів. "Опозиційний блок" набирає 3,22%, ВО "Свобода" 2,30%. У партії Шарія 2,30%, а в "Української стратегії Гройсмана" - 2,18%.

Теми: вибориВерховна РадаСлуга народу
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