"Слуга народу" підрахувала, що в неї буде більше половини своїх у Раді

За даними паралельного підрахунку голосів "Слуги народу", ця партія може отримати 255 місць у Верховній Раді ІХ скликання.

Про це заявив керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу, повідомляє "Укрінформ".

"Приблизно від 125 до 127 місць мажоритарних у нас і 121-122, здається, по списку", – сказав Корнієнко.

Він також представив схему моделювання представництва партій у Верховній Раді.

Так, за даними паралельного підрахунку голосів, що ведуть у партії, "Слуга народу" може отримати близько 255 мандатів, "Опозиційна платформа "За життя" – 45 місць у парламенті, самовисуванці – 42, ВО "Батьківщина" – 25, "Європейська солідарність" – 22, "Голос" – 18, "Опозиційний блок" – 5.

Від партій "Об'єднання Самопоміч", ВО "Свобода", "Єдиний центр", "Біла Церква разом", за розрахунками "Слуги народу", може потрапити по 1 депутату.

Водночас, керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що поки "говорити про коаліцію не доводиться", бо його партія має непогані результати.

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