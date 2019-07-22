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"Слуга народа" подсчитала, что у нее будет больше половины своих в Раде

Понедельник, 22 июля 2019, 12:30

По данным параллельного подсчета голосов "Слуги народа", эта партия может получить 255 мест в Верховной Раде ИХ созыва.

Об этом заявил руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге, сообщает "Укринформ".

"Примерно от 125 до 127 мест мажоритарных у нас и 121-122, кажется, по списку", – сказал Корниенко.

Он также представил схему моделирования представительства партий в Верховной Раде.

Так, по данным параллельного подсчета голосов, проводимого в партии, "Слуга народа" может получить около 255 мандатов, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 45 мест в парламенте, самовыдвиженцы – 42, ВО "Батькивщина" – 25, "Европейская солидарность" – 22, "Голос" – 18, "Оппозиционный блок" – 5.

От партий "Объединение Самопомич", ВО "Свобода", "Единый центр", "Белая Церковь вместе", по расчетам "Слуги народа", может попасть по 1 депутату.

В то же время, руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что пока "говорить о коалиции не приходится", потому что у его партии неплохие результаты.

Напомним:

  • 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.
  • По результатам Национального экзит-пола, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8% ), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).
  • По состоянию на полдень 22 июля ЦИК обработал 50,24% электронных протоколов. Согласно этим результатам, за партию "Слуга народа" проголосовали 42,44% избирателей. "Оппозиционная платформа – За жизнь" набирает 12,87%, "Европейская солидарность" – 8,65%, ВО "Батькивщина" – 8,02%, "Голос" – 6,39%.
  • Остальные партии не преодолевают проходного пятипроцентного барьера. В частности, у Радикальной партии Олега Ляшко 3,79%, у партии "Сила и честь" – 3,74% голосов. "Оппозиционный блок" набирает 3,22%, ВО "Свобода" 2,30%. У партии Шария 2,30%, а у "Украинской стратегии Гройсмана" – 2,18%.

Темы: виборыВерховная РадаСлуга народа
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