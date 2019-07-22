"Слуга народа" подсчитала, что у нее будет больше половины своих в Раде

По данным параллельного подсчета голосов "Слуги народа", эта партия может получить 255 мест в Верховной Раде ИХ созыва.

Об этом заявил руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге, сообщает "Укринформ".

"Примерно от 125 до 127 мест мажоритарных у нас и 121-122, кажется, по списку", – сказал Корниенко.

Он также представил схему моделирования представительства партий в Верховной Раде.

Так, по данным параллельного подсчета голосов, проводимого в партии, "Слуга народа" может получить около 255 мандатов, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 45 мест в парламенте, самовыдвиженцы – 42, ВО "Батькивщина" – 25, "Европейская солидарность" – 22, "Голос" – 18, "Оппозиционный блок" – 5.

От партий "Объединение Самопомич", ВО "Свобода", "Единый центр", "Белая Церковь вместе", по расчетам "Слуги народа", может попасть по 1 депутату.

В то же время, руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что пока "говорить о коалиции не приходится", потому что у его партии неплохие результаты.

Напомним: