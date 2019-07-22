Балога молодший програє на окрузі, старший бореться

Нардепи 8-го скликання Віктор Балога та Іван Балога змагаються за місця у Верховній Раді з представниками партії "Слуга народу" Едгаром Токарем та Михайлом Лабою, один з братів програє.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

На 69-му окрузі за результатом опрацювання 78,94% протоколів трошки попереду йде Токар, за якого проголосували 34,85% виборців.

Балога йде слідом за ним - за нього віддали свої голоси 34,36% виборців.

Згодом, після опрацювання 93,98% протоколів Балога випередив Токара - за них проголосували 35,50% та 34,66% виборців відповідно.

У 70-му окрузі за місце у парламенті також змагається брат Віктора Балоги Іван Балога.

За результатами 50,94%% опрацьованих протоколів, він програє Лабі.

Так, за Лабу проголосували 24,74% виборців, а за Івана Балогу - 15,25%. також перед Балогою йде представник "Опозиційної платформи - За життя" Іван Дрогобецький - 21,13%

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