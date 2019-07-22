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Балога молодший програє на окрузі, старший бореться

Понеділок, 22 липня 2019, 13:54

Нардепи 8-го скликання Віктор Балога та Іван Балога змагаються за місця у Верховній Раді з представниками партії "Слуга народу" Едгаром Токарем та Михайлом Лабою, один з братів програє.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

На 69-му окрузі за результатом опрацювання 78,94% протоколів трошки попереду йде Токар, за якого проголосували 34,85% виборців. 

Балога йде слідом за ним - за нього віддали свої голоси 34,36% виборців.

Згодом, після опрацювання 93,98% протоколів Балога випередив Токара - за них проголосували 35,50% та 34,66% виборців відповідно.

У 70-му окрузі за місце у парламенті також змагається брат Віктора Балоги Іван Балога.

За результатами 50,94%% опрацьованих протоколів, він програє Лабі.

Так, за Лабу проголосували 24,74% виборців, а за Івана Балогу - 15,25%. також перед Балогою йде представник "Опозиційної платформи - За життя" Іван Дрогобецький - 21,13%

Нагадаємо:

  • 21 липня в Україні відбулися парламентські вибори.
  • За результатом підрахунку 59,77% бюлетенів, до Ради потрапляють 5 партій ("Слугу народу" – 42,5%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,97%, "Європейська солідарність" – 8,57%, "Батьківщина" – 8,01% та "Голос" – 6,34%).

Українська правда

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Теми: БалогавибориВерховна Рада
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