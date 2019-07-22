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Балога младший проигрывает на округе, старший борется

Понедельник, 22 июля 2019, 13:54

Нардепы 8-го созыва Виктор Балога и Иван Балога борются за места в Верховной Раде с представителями партии "Слуга народа" Эдгаром Токарем и Михаилом Лабой, один из братьев проигрывает.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

На 69-м округе по результатам обработки 78,94% протоколов немножко впереди идет Токарь, за которого проголосовали 34,85% избирателей.

Балога идет вслед за ним - за него отдали свои голоса 34,36% избирателей.

Позже, после обработки 93,98% протоколов Балога опередил Токаря - за них проголосовали 35,50% и 34,66% избирателей соответственно.

В 70-м округе за место в парламенте также соревнуется брат Виктора Балоги Иван Балога.

По результатам 50,94 % обработанных протоколов, он проигрывает Лабе.

Так, за Лабу проголосовали 24,74% избирателей, а за Ивана Балогу - 15,25%. Также перед Балогой идет представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Иван Дрогобецкий - 21,13%

Напомним:

  • 21 июля в Украине прошли парламентские выборы.
  • По результатам подсчета 59,77% бюллетеней, в Раду попадают 5 партий (​​"Слуга народа" –  42,5%, "Оппозиционная платформа –  За жизнь" – 12.97%, "Европейская солидарность" –  8,57%, "Батькивщина" – 8,01% и "Голос" – 6,34%).

Украинская правда
Темы: БалогавиборыВерховная Рада
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