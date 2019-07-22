Балога младший проигрывает на округе, старший борется
Нардепы 8-го созыва Виктор Балога и Иван Балога борются за места в Верховной Раде с представителем партии "Слуга народа" Эдгаром Токарем и самовыдвиженцем Василием Щуром, один из братьев проигрывает.
Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.
На 69-м округе по результатам обработки 78,94% протоколов немножко впереди идет Токарь, за которого проголосовали 34,85% избирателей.
Балога идет вслед за ним - за него отдали свои голоса 34,36% избирателей.
На 70-м округе за место в парламенте также соревнуется брат Виктора Балоги Иван Балога.
По результатам 48,58% обработанных протоколов, он проигрывает самовыдвиженцу Василию Щуру.
Так, за Щура проголосовали 42,30% избирателей, а за Ивана Балогу - 18,58%. Вслед за Балогой идет представитель "Батькивщины" Александр Кеменяш - 16,02%.
Напомним:
- 21 июля в Украине прошли парламентские выборы.
- По результатам подсчета 59,77% бюллетеней, в Раду попадают 5 партий ("Слуга народа" – 42,5%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12.97%, "Европейская солидарность" – 8,57%, "Батькивщина" – 8,01% и "Голос" – 6,34%).
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