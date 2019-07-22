Балога младший проигрывает на округе, старший борется

4833 просмотра
Понедельник, 22 июля 2019, 13:54

Нардепы 8-го созыва Виктор Балога и Иван Балога борются за места в Верховной Раде с представителем партии "Слуга народа" Эдгаром Токарем и самовыдвиженцем Василием Щуром, один из братьев проигрывает.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

На 69-м округе по результатам обработки 78,94% протоколов немножко впереди идет Токарь, за которого проголосовали 34,85% избирателей.

Балога идет вслед за ним - за него отдали свои голоса 34,36% избирателей.

На 70-м округе за место в парламенте также соревнуется брат Виктора Балоги Иван Балога.

По результатам 48,58% обработанных протоколов, он проигрывает самовыдвиженцу Василию Щуру.

Так, за Щура проголосовали 42,30% избирателей, а за Ивана Балогу - 18,58%. Вслед за Балогой идет представитель "Батькивщины" Александр Кеменяш - 16,02%.

Напомним:

  • 21 июля в Украине прошли парламентские выборы.
  • По результатам подсчета 59,77% бюллетеней, в Раду попадают 5 партий (​​"Слуга народа" –  42,5%, "Оппозиционная платформа –  За жизнь" – 12.97%, "Европейская солидарность" –  8,57%, "Батькивщина" – 8,01% и "Голос" – 6,34%).

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Балога виборы Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Балога заявил, что не собирается возглавлять штаб Гриценко 1 октября 2018, 10:45
Балога: Я помогал Медведчуку, это моя самая большая ошибка 1 октября 2018, 10:20
Виктор Балога: Если Гриценко, Садовый и Вакарчук пойдут отдельно – это просто трата времени 1 октября 2018, 06:00
Все новости
Главные новости
На Житомирщине проигрывают Литвин и Пашинский
Умер один из авторов Конституции Украины Мусияка
Разумков намекнул, что "Слуге народа" для коалиции больше никто не нужен
В Херсоне перевернулась машина, которая везла бюллетени: пострадала полицейская
Все новости
здоровье

10 простых способов помогут похудеть без диет

здоровье

Почему не стоит "заедать" стресс

улыбнитесь!

10 комиксов о том, как быть девушкой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів