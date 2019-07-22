Балога младший проигрывает на округе, старший борется

Нардепы 8-го созыва Виктор Балога и Иван Балога борются за места в Верховной Раде с представителями партии "Слуга народа" Эдгаром Токарем и Михаилом Лабой, один из братьев проигрывает.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

На 69-м округе по результатам обработки 78,94% протоколов немножко впереди идет Токарь, за которого проголосовали 34,85% избирателей.

Балога идет вслед за ним - за него отдали свои голоса 34,36% избирателей.

Позже, после обработки 93,98% протоколов Балога опередил Токаря - за них проголосовали 35,50% и 34,66% избирателей соответственно.

В 70-м округе за место в парламенте также соревнуется брат Виктора Балоги Иван Балога.

По результатам 50,94 % обработанных протоколов, он проигрывает Лабе.

Так, за Лабу проголосовали 24,74% избирателей, а за Ивана Балогу - 15,25%. Также перед Балогой идет представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Иван Дрогобецкий - 21,13%

Напомним: