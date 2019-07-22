Балога младший проигрывает на округе, старший борется

Нардепы 8-го созыва Виктор Балога и Иван Балога борются за места в Верховной Раде с представителем партии "Слуга народа" Эдгаром Токарем и самовыдвиженцем Василием Щуром, один из братьев проигрывает.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

На 69-м округе по результатам обработки 78,94% протоколов немножко впереди идет Токарь, за которого проголосовали 34,85% избирателей.

Балога идет вслед за ним - за него отдали свои голоса 34,36% избирателей.

На 70-м округе за место в парламенте также соревнуется брат Виктора Балоги Иван Балога.

По результатам 48,58% обработанных протоколов, он проигрывает самовыдвиженцу Василию Щуру.

Так, за Щура проголосовали 42,30% избирателей, а за Ивана Балогу - 18,58%. Вслед за Балогой идет представитель "Батькивщины" Александр Кеменяш - 16,02%.

Напомним: