Зеленський видав новий указ – розкрутити українські Карпати

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Понеділок, 22 липня 2019, 14:36

Президент Володимир Зеленський видав указ про стимулювання економічного та туристичного розвитку Карпатського регіону.

Про це 22 липня повідомляє прес-служба Офісу президента.

Відзначається, що указ № 543 "Про розвиток регіону українських Карпат" спрямований на стимулювання соціально-економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, розбудови рекреаційного, туристичного та етнокультурного потенціалу регіону українських Карпат.

 
колаж УП

Зеленський зобов’язав Кабмін за 2 місяці затвердити держпрограму розвитку регіону українських Карпат на 2020 – 2022 роки з урахуванням концепції розвитку гірських територій.

Згідно з текстом указу, уряд повинен передбачати у проектах закону про держбюджет на 2020-й та наступні роки видатки для реалізації цієї програми.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо: 

  • 19 липня Зеленський підписав указ щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг
  • У відповідь міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що за планом Зеленського дороги мають ремонтуватися і будуватися втричі дешевше ніж це можливо.

Українська правда

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Теми: Зеленський Карпати укази президент


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