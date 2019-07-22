Зеленський видав новий указ – розкрутити українські Карпати
Президент Володимир Зеленський видав указ про стимулювання економічного та туристичного розвитку Карпатського регіону.
Про це 22 липня повідомляє прес-служба Офісу президента.
Відзначається, що указ № 543 "Про розвиток регіону українських Карпат" спрямований на стимулювання соціально-економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, розбудови рекреаційного, туристичного та етнокультурного потенціалу регіону українських Карпат.
Зеленський зобов’язав Кабмін за 2 місяці затвердити держпрограму розвитку регіону українських Карпат на 2020 – 2022 роки з урахуванням концепції розвитку гірських територій.
Згідно з текстом указу, уряд повинен передбачати у проектах закону про держбюджет на 2020-й та наступні роки видатки для реалізації цієї програми.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо:
- 19 липня Зеленський підписав указ щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг.
- У відповідь міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що за планом Зеленського дороги мають ремонтуватися і будуватися втричі дешевше ніж це можливо.
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