Зеленский издал новый указ – раскрутить украинские Карпаты

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Понедельник, 22 июля 2019, 14:36

Президент Владимир Зеленский издал указ о стимулировании экономического и туристического развития Карпатского региона.

Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что указ № 543 "О развитии региона украинских Карпат" направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышения инвестиционной привлекательности, развития рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.

Зеленский обязал Кабмин за 2 месяца утвердить госпрограмму развития региона украинских Карпат на 2020 - 2022 годы с учетом концепции развития горных территорий.

Согласно тексту указа, правительство должно предусматривать в проектах закона о госбюджете на 2020-й и последующие годы расходы для реализации этой программы.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним:

  • 19 июля Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.
  • В ответ министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что по плану Зеленского дороги должны ремонтироваться и строиться в три раза дешевле, чем это возможно.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Карпаты указы президент


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