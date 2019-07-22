Зеленский издал новый указ – раскрутить украинские Карпаты
Президент Владимир Зеленский издал указ о стимулировании экономического и туристического развития Карпатского региона.
Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что указ № 543 "О развитии региона украинских Карпат" направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышения инвестиционной привлекательности, развития рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.
Зеленский обязал Кабмин за 2 месяца утвердить госпрограмму развития региона украинских Карпат на 2020 - 2022 годы с учетом концепции развития горных территорий.
Согласно тексту указа, правительство должно предусматривать в проектах закона о госбюджете на 2020-й и последующие годы расходы для реализации этой программы.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним:
- 19 июля Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.
- В ответ министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что по плану Зеленского дороги должны ремонтироваться и строиться в три раза дешевле, чем это возможно.
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