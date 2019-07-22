Новинський і ще 5 "опоблоківців" проходять у Раду, а Колесніков – ні
Шестеро представників "Опозиційного блоку" можуть потрапити в Верховну Раді 9 скликання за "мажоритарною".
За даними Центральної виборчої комісії станом на 14:30 понеділка, 22 липня, до парламенту проходіть такі кандидати:
- ОВО №45 – Магомедов Муса (опрацьовано 100.00% протоколів);
- ОВО №50 – Требушкін Руслан (опр. 74,33%);
- ОВО №57 – Вадим Новинський (опр. 70,79%);
- ОВО №58 – Сергій Магера (опр. 86,73%);
- ОВО №105 – Вікторія Гриб (опр. 33,33%);
- ОВО №176 – Дмитро Шенцев (опр. 81,01%).
Так, Вадим Новинський в окрузі №57 (Донецька область) за результатам опрацювання 70,79% протоколів отримує 42,82% голосів, а його конкурент В'ячеслав Салгалов ("Слуга народу") – 23,98%.
Натомість соратник Новинського Борис Колесніков в окрузі №49, де поки підрахували 39,34% протоколів, має 34,01% підтримки і програє Валерію Гнатенку ("Опозиційна платформа – За життя"), який отримує 38,5% голосів виборців.
Сама партія "Опозиційний блок", схоже, не проходить у парламент із 3,23% підтримки – тож навіть перша п’ятірка списку (Євгеній Мураєв, Олександр Вілкул, Геннадій Кернес, Геннадій Труханов, Вадим Бойченко) не отримає мандатів.