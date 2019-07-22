Новинский и еще 5 "оппоблоковцев" проходят в Раду, а Колесников – нет

11489 просмотров
Понедельник, 22 июля 2019, 14:40

Шестеро представителей "Оппозиционного блока" могут попасть в Верховную Раду 9 созыва по "мажоритарне".

По данным Центральной избирательной комиссии по состоянию на 14:30 понедельника, 22 июля, в парламент проходить следующие кандидаты:

- ОВО №45 – Магомедов Муса (обработано 100.00% протоколов)

- ОВО №50 – Требушкин Руслан (обр. 74,33%);

- ОВО №57 – Вадим Новинский (обр. 70,79%);

- ОВО №58 – Сергей Магера (обр. 86,73%);

- ОВО №105 – Виктория Гриб (обр. 33,33%);

- ОВО №176 – Дмитрий Шенцев (обр. 81,01%).

Так, Вадим Новинский в округе №57 (Донецкая область) по результатам обработки 70,79% протоколов получает 42,82% голосов, а его конкурент Вячеслав Салгалов ("Слуга народа") – 23,98%.

 

А соратник Новинского Борис Колесников в округе №49, где пока подсчитали 39,34% протоколов, имеет 34,01% поддержки и проигрывает Валерию Гнатенко ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), который получает 38,5% голосов избирателей.

 

Сама партия "Оппозиционный блок", похоже, не проходит в парламент с 3,23% поддержки – поэтому даже первая пятерка списка (Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов, Вадим Бойченко) не получит мандатов.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: виборы Оппозиционный блок Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Вертолет с спецназовцами вылетел на округ, где проигрывает Пашинский 22 июля 2019, 15:00
Партия Зеленского берет всю мажоритарку Киева 22 июля 2019, 14:41
Один кандидат от "Свободы" пробился в Раду 22 июля 2019, 14:26
Все новости
Главные новости
Вертолет со спецназом вылетел на округ, где проигрывает Пашинский
Богуслаев уступает свадебному фотографу от "Слуги народа"
На Житомирщине проигрывают Литвин и Пашинский
Умер один из авторов Конституции Украины Мусияка
Все новости
тест

Умеете ли вы ругаться на украинском?

Опыт

История киевлянки, что заглянула в глаза своему страху

success story

Как полюбить утра

Поиск по сайту
Архив
Весь архів