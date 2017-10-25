Роздвоєння особистостей. Навіщо Кива і Каплін очолили СПУ

Некогда мощная Соцпартия, давшая украинскому истеблишменту ряд громких имен, переживает свои худшие времена.



Возродить из пепла СПУ и поиграть на левом поле с недавних пор решили экс-советник главы МВД Илья Кива и нардеп Сергей Каплин. Оба – родом из Полтавской области. Оба называют себя "единоличным главой СПУ". Оба идут параллельным курсом, но в равной степени ненавидят друг друга. По крайней мере, на словах.

Всего за несколько месяцев Кива и Каплин превратились в антагонистов, за противостоянием которых "торчат уши" более крупных политических фигур.

К столетию Октябрьской революции УП выясняла: кто они – новоявленные украинские социалисты и почему раздвоилась СПУ; какую роль в реанимации левого движения сыграли Арсен Аваков и Сергей Левочкин; сколько нужно денег на восстановление партии с нулевым рейтингом; и зачем Каплину и Киве электорат запрещенной Компартии.

КАПЛИН. Сало. Виски. Социализм

Будущее украинского социализма решали в конце сентября, распивая недорогой виски. Закусывали салом.

Бутылку достал экс-лидер СПУ Александр Мороз. Поставил на стол. Нарезал закуску.

Собутыльников ждал долгий разговор об объединении левых и деолигархизации Украины.

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Ху із містер Кива? Як боротьба з незаконним обігом наркотиків перетворилася на шоу О процедуре "коронации" Сергея Каплина УП рассказывает сам нардеп.

Мы назначили ему встречу на Троещинском рынке. Там, где сермяжная правда и суровый электорат. Каплин согласился практически без раздумий.

– Я от народа никогда не отдалялся, – показательно подчеркивает, выходя из тривиального Volkswagen Golf.

– И зачем вам вся эта левая история? – спрашиваем.

– Слушайте, социалистом я был с 14 лет, – отвечает. – Был крайним руководителем Всеукраинской пионерской организации. Сделал все, чтобы отменить красный пионерский галстук и использовать цвета радуги.

– Маркса, Энгельса читали?

– В 12 лет в сельской библиотеке украл собрание сочинений. По папиной карточке. Потом вернул, конечно. Знаете, как бы дико для вас это ни звучало, я – убежденный социалист.

Каплин вспоминает: благословление получил от Мороза за сутки до съезда. До того, хвалится он, были обращения членов политсовета, облорганизаций с просьбой возглавить СПУ.

– Подождите, но ведь СПУ еще в июле возглавил Илья Кива…

В ответ нардеп показывает новую печать с надписью "СПУ". Ссылается на решение Окружного админсуда Киева, согласно которому Кива, по мнению Каплина, должен отойти в сторону.

Каплин: " Аваков – бандит, мародер, рейдер. А Кива псих-одиночка, обычный мелкий барыга"

– Кива с Аваковым купили документы у Петра Устенко (избран главой СПУ в 2012-м, – УП), забрал устав, сделал незаконно печатку, – уверяет Каплин. – Провели якобы съезд, на котором было 20 человек из окружения Авакова. Передали документы в Минюст. А министр Петренко, их человек, за сутки приказал внести изменения и сделать Киву главой.

–Почему вы так не любите Авакова и Киву?

– Аваков – бандит, мародер, рейдер. Руководит проституцией, торговлей наркотиками, частью контрабандных потоков, – заводится Каплин.

– Допустим… А с Кивой что не так? Вы с ним лично знакомы?

– Лично – нет. Причина конфликта – попытка рейдерства в СПУ. Но у них нет перспективы. Кива находится в перманентном статусе психа-одиночки. Никакой он не левый. Обычный мелкий барыга, зарабатывающий на политических спекуляциях. Он – временный человек, быстро исчезнет из политики.

– Те, кто в теме, предположат: Кива – это Аваков, а Каплин – это Левочкин. Вам Левочкин как помогает?

– Всего пару раз в жизни его видел. Один раз сбил на ступеньках в парламенте. Последние пять лет мне клеили разного рода патронов. Сначала Азаров был, потом Захарченко с Клименко. Теперь вот Левочкин…

– То есть, не помогает?

– В основе деятельности СПУ абсолютно антиолигархическая платформа. Даже если нас олигархи используют, как вы говорите, вслепую, то они, сами того не понимая, вырастят партию, которая их же и истребит. Дерзко и бескомпромиссно.

– Вы, борец с олигархами, были же в партии "УДАР". И не знали о ее связи с Фирташем, Левочкиным?

– Скажу так: о каком-то влиянии Фирташа я не знал до его заявлений в суде…

– Как обновленная СПУ собирается бороться с олигархами?

– Кончим их, уверен. Нужно менять Конституцию, принять новые законы о выборах, партиях, исключить влияние телеканалов и их владельцев на продвижение политсил. Нужно серьезно отнестись к реприватизации, национализации.

Каплин: "Мы кончим олигархов. Дерзко и бескомпромиссно"

Без малиновых пиджаков и "Мерседесов"

Каплин ходит между рядами, изредка поглядывая на прилавки. Нардеп рассказывает о равенстве, справедливости и борьбе с толстосумами.

По его словам, партию финансируют "предприниматели средней руки". Со многими он познакомился на Майдане. На политтехнологов и консультантов не тратится.

– Все названия, внешний вид, спецпроекты, мероприятия стараюсь сам генерировать. Блоги веду, статьи пишу. Шлифовать помогают члены команды, – рассказывает он.

– Вы в электорате вообще разборчивы? Не боитесь, что вас затянет в орбиту поклонников запрещенной КПУ?

– Мы этих людей подхватим, защитим, – говорит Каплин. – Из ста лет революции нужно делать серьезные выводы. Вряд ли эти люди в курсе, что такое диалектический материализм, философия Гегеля, Фурье, ревизионизм, Берштейн, критика Каутского или "Анти-Дюринг". Они другого хотели – мир справедливости, без малиновых пиджаков и "Мерседесов". Но знаете, что больше всего мне в марксизме и ленинизме не нравится?

– Даже не представляем…

– Самая большая, наверное, беда, что Маркс отрицал Родину как таковую. Идея о солидарном, большом государстве размером в планету – утопия. Разница между социализмом и коммунизмом в том, что последний – утопичен. Невозможно построить коммунистическое общество. Зато есть реальная возможность построить социалистическое государство.

"Вряд ли эти люди в курсе, что такое диалектический материализм, философия Гегеля, Фурье, ревизионизм, Берштейн, критика Каутского или "Анти-Дюринг"

Гроздь винограда за обещания

Спустя полчаса после появления на рынке, Каплин собирает вокруг себя до 30 зевак. Завидев слушателей, нардеп повышает голос. Входит во вкус.

– Будем поднимать идею европейского социализма на базе партии, у которой есть история, карма, харизма, магия. Нас ждет серьезная классовая борьба за справедливость.

Один из слушателей – продавец Сашко родом из Николаева. Мужчина с суровым лицом cморит на оратора вначале с недоверием. Затем осваивается.

– Сереж, а что же делать? – обращается к нардепу, словно к пастору.

– Возьмем Кабмин, – поворачивается к нему Каплин. – Там 26 человек. А должно быть пять. Каждый из них должен отвечать перед вами четко, ежеквартально. Если не выполняет работу – пошел нах*р. Вместо него новый человек приходит. Потому что они там за ваши бабки работают.

– Вы на выборы пойдете? – спрашиваем у продавца.

– А кого выбирать? Уже так навыбирались…

– Ну, вот перед вами живой социалист, например, – показываем на Каплина.

– Все нас везде кидают. Пусть хоть кто-то даст нам нормальную жисть, чтоб мы, бл*дь, не бомжевали. Сереж, а чем это все кончится? – снова обращается к Каплину Сашко.

– Кровавой антиолигархической революцией, как в 1917-м, – отвечает оратор. – Но я предлагаю альтернативу. Проеду всю страну, проведу такие же встречи. Полтора года, бл*дь, буду ездить. Донесу до людей идею: у нас есть нормальная соцпартия, за которую мы боролись с этим с*кой Аваковым. Мы построим мощную сеть, будем строить новое общество – с национализацией, реприватизацией, новой рыночной архитектурой…

– Вроде правильно говорит, – замечает в толпе покупатель Анатолий. – Но пока он будет полтора года ездить, я хвоста заламаю. Чего ждать? Воруют все, твари, по-черному. Нужно радикально к делу подходить, а не языком трепать.

– Вот, посмотрите, у него наверняка есть высшее образование, а он на рынке стоит, – продолжает Каплин, показывая рукой на торговца виноградом. – Пойдет на пенсию, будет получать пособие 980 грн. Хорошо, если стоя здесь в чоботах, на мокром асфальте, не заработает простатита или еще какой херни. А если начнутся болезни, кто его будет лечить?

– Да все равно ничего не изменишь, – машет рукой продавец, и дарит нардепу гроздь винограда.

Импровизированный митинг заканчивается минут через 20 минут.

"Где тут популизм? Я пошел совершенно тернистым путем"

– Вам не обидно, когда вас называют популистом? – интересуемся на прощание.

– Нет, абсолютно. Мы живем в условиях войны с Путиным, который поддерживает ретро-идеи, связанные с псевдосоциализмом, СССР. Нет более простого способа канонизировать себя в статусе "руки Кремля", чем объявить себя сторонником социдей. Правильно? Так где тут популизм? Я пошел совершенно тернистым путем.

КИВА. Дон Кихот и Санчо Панса

С экс-советником главы МВД Ильей Кивой встречаемся в офисе партии буквально в 200 метрах от главка министерства. Помещение разместилось в тыльной части одного из бизнес-центров по улице Шелковичной.

Стиль офиса минималистичный. Открытое пространство с большим кабинетом для совещаний и прозрачными стеклянными перегородками. Кое-где партийная красно-белая атрибутика СПУ.

Киве мы тоже предлагали встретиться на Троещинском рынке. Но от идеи он был не в восторге. Более того, узнав от своего пресс-секретаря, что на Троещине может быть Каплин, Кива тут же перезванивает корреспонденту УП.

– Какой, блин, Каплин? Я же могу и челюсть сломать! – говорит то ли в шутку, то ли всерьез.

Кива входит в кабинет в сопровождении мужчины, похожего на телохранителя. На нем белая обтягивающая рубашка, темно-синие брюки, вычищенные до блеска черные туфли.

– Зачем вам охранник, вы же крепкий мужчина? — спрашиваем.

– Это мой помощник, это я его защищаю. У меня же есть оружие, не могу с ним повсюду входить, вот и отдаю ему на хранение. Можно сказать, это мой Санчо Панса.

Кива: "Какой, блин, Каплин? Я же могу и челюсть сломать!"

Перед беседой о своем пришествии в социализм Кива обещает быть искренним.

– Ваша работа предусматривает острые, неудобные вопросы. И это правильно, так должно быть. Потому что по-другому, бл*дь, было бы скучно, – заявляет с порога.

В течение 20 минут он рассказывает о своем участии в АТО, сотрудничестве с МВД и с удовольствием размышляет о собственной эпатажности. Говорит, в политтехнологах не нуждается. Сам "ведет и чувствует игру". Делает ставку на "неформат и агрессивность".

– И все-таки, почему вы решили стать главой именно СПУ?

– Я сейчас не буду вас учить тому, что СПУ – идейная партия, тра-та-та, – отвечает Кива. – На самом деле у нас все партии одного лица. Если ты готов, если интересен, поднимешь политсилу даже при отсутствии какой-либо идеи. Люди тянутся к тем, кто их, прежде всего, защитит. Сегодня левый электорат заслуживает особого внимания, и я видел в этом смысл. С другой стороны – есть партийная структура с достаточно четкой, однозначной аббревиатурой, понятной во всем мире и в Украине.

На вопрос, кто стал идейным вдохновителем похода в СПУ, Кива говорит, что в отличие от Каплина, виски с Морозом не пил и салом не закусывал.

– Мороз оставил партию, продал ее, сорвал джек-пот при Януковиче, – поясняет Кива. – Оказался он в безвыходной ситуации, не оказался, – точно не знаю. Но разменять идею и фактически обмануть такое количество людей! У партии сильнейший электорат. Те, кому сегодня 50-60 лет, они же все воспитаны были, вскормлены социалистической и коммунистической грудью. А их предали.

Кредо: "Неформат и агрессивность"

"Левочкин прет"

Кива утверждает: его буквально упрашивали возглавить СПУ. Делали это старые социалисты – Николай Садовой и Владимир Левцун. После встреч с ними и собранного съезда Кива уверенно называет себя "единственным и настоящим председателем СПУ".

– Вы спросите, чем ты можешь подтвердить? – опережает он вопрос. – Обратитесь, пожалуйста, на сайт Минюста и прочитайте, что гласит государственный документ. Не существует больше никого в формате Соцпартии, кроме Кивы. Все остальное – история, балаган, шарлатанство и аферы, которые разворачиваются из-за участия олигархических структур.

– Каких именно?

– Левочкин прет. Он же в этого Каплина вкладывал на протяжении пяти лет вместе с Фирташем. "Партия простых людей", СДПУ(о), что там еще? Кличко, "Удар". Где этого шаромыгу-пьяницу не носило. В конце концов нигде не было результата. А деньги вложены. Давайте еще здесь потопчемся.

– Вы с Каплиным знакомы лично? Общались с ним?

– Нет. А вы вообще это представляете? По-честному.

– То есть, вы заочно конфликтуете?

– Я не заочно, я не конфликтую. Не могу конфликтовать с тем, кого нет. Я всегда конфликтую с сильными соперниками.

– Вы знаете, как политобозреватели рассматривают всю историю? Кива – это Аваков, а Каплин – это Левочкин. И просто Левочкин и Аваков таким образом воюют между собой.

– Слушайте, конечно, я достаточно близок к министру, у меня остались с ним теплые, можно сказать дружеские отношения. Но говорить о том, что столкнулись две системы – Аваковская и Левочкина? На сегодняшний день да – потому что Левочкин для меня – предатель Украины. Я всегда за ним приду. Даже если умру, все равно поднимусь и все равно за ним приду. Такие, как Левочкин, отравляют и уничтожают наше государство.

– Не боитесь, что Арсен Борисович просто использует ваш запал в войне против Левочкина? – на этот простой вопрос Кива отвечает витиевато.

– Подождите, давайте так, – говорит он. – Если мой запал ослабляет противника нашей страны, моего народа, если мой запал укрепляет обороноспособность моей Родины, то тогда мы можем говорить, что мой запал используют украинские граждане для будущего нашего государства. Так же тоже можно сказать? Эпитеты подобрать под мой запал можно любые.

"Не существует больше никого в формате Соцпартии, кроме Кивы. Все остальное – балаган и шарлатанство"

Как бы там ни было, Кива не скрывает, что советовался с министром МВД перед тем, как возглавить СПУ. Еще одним его советчиком был Дмитрий Корчинский.

20 млн на партию

После часа эмоциональной беседы Кива переходит к разговору о деньгах. По его словам, для восстановления партии с нулевым рейтингом ему нужно порядка 15-20 млн долларов. Но такой суммы у него пока что нет. Говорит, что не готов связаться с любым из живых украинских олигархов.

– Кто же финансирует СПУ?

– Даже не хочу вас утомлять историей по поводу того, что "а вы знаете, что существуют членские взносы?" Ни одна партия в нашей стране не существует без людей, которые будут ее финансировать, вкладывать деньги. Сейчас ведем ряд переговорных процессов.

– С кем?

– Конечно, можно было бы встретиться с Игорем Валериевичем Коломойским, переговорить с ним. Ему сейчас очень интересно было бы сыграть в любую политическую историю. С Ринатом Леонидовичем Ахметовым точно так же. Любой олигарх играет сразу в несколько партий, раскладывая яйца в разные лукошки. Я бы мог сейчас развернуть вообще другую кампанию. Вошел бы в определенные обязы с определенными людьми, вы бы просто все оху*ли. Кива был бы везде.

– Все же, кто дает деньги?

– Сейчас нет этого финансирования, — настаивает Кива.

– Может, Аваков финансово вам помогает?

– Нет, я прошу прощения, не ищите в Авакове... Министру внутренних дел не комильфо вынимать деньги из кармана. Вы что не знаете этого? Нет?

Спич Кивы близится к завершению. Он говорит, что у него и его "Санчо Пансо" осталось не более десяти минут, просит ставить последние вопросы.

– Украина – страна олигархическая. В чем ваш рецепт изменения этой системы?

– В диктатуре власти. Это очень сложный процесс. Еще раз говорю – в диктатуре власти.

– В чем разница между социалистом и коммунистом? Не боитесь попасть в орбиту электората КПУ?

– Послушайте, я их буду поднимать, и они пойдут за мной. Это – левый электорат. Я не буду его делить. Просто его отформатирую. Он и так насыщен, умеет любить Родину и ненавидеть врага. Единственное что, мы должны рассказать им, что Родина – не Советский Союз, Родина – это Украина.

Кива встает, медленно снимает с себя микрофон, оставляя шанс для последнего вопроса.

"Что вы можете сказать о Карле?! О Марксе?!.. Это слишком банально и не интересно"

– С классиками социализма вы знакомы?

– А что вы можете сказать о Карле?! О Марксе?! О Фридрихе?! Об Энгельсе?! – отшучивается Кива. – Это слишком банально и не интересно. На самом деле мировую революцию я делать не собираюсь. Но диктатуры власти не отрицаю. Усиление и ужесточение наказания, изменение воспитательного процесса с насыщением его патриотическими стержнями – догма, с которой сегодня я иду.

Евгений Руденко, Роман Кравец, УП

Фото, видео: Эльдар Сарахман