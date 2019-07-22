На Донбасі вогонь не ведеться – ООС

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Понеділок, 22 липня 2019, 19:23

На Донбасі в зоні проведення Операції об’єднаних сил бойовики не стріляли від початку доби.

Про ситуацію станом на 19 годину повідомив штаб ООС.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано", – ідеться у повідомленні.

Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.

Водночас, 21 липня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсантами, два військовослужбовці загинули та два отримали поранення.

Нагадаємо:

  • У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

Українська правда

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Теми: війна Донбас


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