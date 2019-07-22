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На Донбассе огонь не ведется – ООС

Понедельник, 22 июля 2019, 19:23

На Донбассе в зоне Операции объединенных сил боевики не стреляли с начала суток.

О ситуации по состоянию на 19 часов сообщил штаб ООС.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.

В то же время, 21 июля в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсантами, два военнослужащих погибли и два получили ранения.

Напомним:

  • В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.

Украинская правда

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Темы: войнаДонбасс
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