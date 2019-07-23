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Трамп заявив, що виграв би війну в Афганістані за 10 днів

Вівторок, 23 липня 2019, 05:37

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати могли б перемогти у війні з Афганістаном в найстисліші терміни.

Про це Трамп заявив після зустрічі з прем'єр-міністром Пакистану Імраном Ханом, повідомляє NBC News.

За словами американського лідера, "Афганістан зник би з лиця землі за 10 днів".

У той же час президент США підкреслив, що не хотів би йти цим шляхом. "Я не хочу вбивати 10 млн осіб", - сказав він.

Нагадаємо: 

  • У грудні президент США оголосив, що він наказує вивести з Сирії американські війська - приблизно 2 тисячі військовослужбовців.
  • 21 грудня телеканал CNN, посилаючись на неназваного чиновника у Міноборони США, повідомив, що американським військовим було наказано почати планувати виведення приблизно половини військ з Афганістану.
  • Зараз в Афганістані перебувають близько 14 тисяч американських військових.
  • Пізніше у Білому домі заявили, що Трамп не віддавав офіційного розпорядження чи наказу на виведення американських військ з Афганістану.

Теми: АфганістанТрамп
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