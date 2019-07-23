Трамп заявив, що виграв би війну в Афганістані за 10 днів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати могли б перемогти у війні з Афганістаном в найстисліші терміни.

Про це Трамп заявив після зустрічі з прем'єр-міністром Пакистану Імраном Ханом, повідомляє NBC News.

За словами американського лідера, "Афганістан зник би з лиця землі за 10 днів".

У той же час президент США підкреслив, що не хотів би йти цим шляхом. "Я не хочу вбивати 10 млн осіб", - сказав він.

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