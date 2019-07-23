Трамп заявил, что выиграл бы войну в Афганистане за 10 дней
210 просмотров
Вторник, 23 июля 2019, 05:37
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могли бы победить в войне с Афганистаном в самые сжатые сроки.
Об этом Трамп заявил после встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, сообщает NBC News.
По словам американского лидера, "Афганистан исчез бы с лица земли за 10 дней".
В то же время президент США подчеркнул, что не хотел бы идти по этому пути. "Я не хочу убивать 10 млн человек", - сказал он.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua