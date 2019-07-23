Трамп заявил, что выиграл бы войну в Афганистане за 10 дней

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Вторник, 23 июля 2019, 05:37

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могли бы победить в войне с Афганистаном в самые сжатые сроки.

Об этом Трамп заявил после встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, сообщает NBC News.

По словам американского лидера, "Афганистан исчез бы с лица земли за 10 дней".

В то же время президент США подчеркнул, что не хотел бы идти по этому пути. "Я не хочу убивать 10 млн человек", - сказал он.

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Темы: Афганистан Трамп


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