Трамп заявил, что выиграл бы войну в Афганистане за 10 дней
Вторник, 23 июля 2019, 05:37
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могли бы победить в войне с Афганистаном в самые сжатые сроки.
Об этом Трамп заявил после встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, сообщает NBC News.
По словам американского лидера, "Афганистан исчез бы с лица земли за 10 дней".
В то же время президент США подчеркнул, что не хотел бы идти по этому пути. "Я не хочу убивать 10 млн человек", - сказал он.
Напомним:
- В декабре президент США объявил, что он приказывает вывести из Сирии американские войска - примерно 2 тысячи военнослужащих.
- 21 декабря телеканал CNN, ссылаясь на неназванного чиновника в Минобороны США, сообщил, что американским военным было приказано начать планировать вывод примерно половины войск из Афганистана.
- Сейчас в Афганистане находятся около 14 000 американских военных.
- Похже в Белом доме заявили, что Трамп не отдавал официального распоряжения или приказа на вывод американских войск из Афганистана.