Трамп заявил, что выиграл бы войну в Афганистане за 10 дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могли бы победить в войне с Афганистаном в самые сжатые сроки.

Об этом Трамп заявил после встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, сообщает NBC News.

По словам американского лидера, "Афганистан исчез бы с лица земли за 10 дней".

В то же время президент США подчеркнул, что не хотел бы идти по этому пути. "Я не хочу убивать 10 млн человек", - сказал он.

Напомним: