Три чверті депутатів Ради будуть "новачками"

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Вівторок, 23 липня 2019, 09:33

Згідно з попередніми результатами, у Верховній Раді 9 скликання три чверті депутатів будуть "новачками". 

Про це йдеться у публікації "Української правди": Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент.

Зазначається, що до парламенту наразі проходять 323 кандидати, які раніше там не працювали: 167 з них обираються за списками, 156 – по мажоритарці.

Найбільше "нових" ведуть "Слуга народу", яка ані у списку, ані на округах не має колишніх або чинних нардепів, та "Голос", серед списочників якого мандат мав лише Святослав Вакарчук.

Найбільше "попередників", ймовірно, оберуться як самовисуванці – їх там 35 серед 49 кандидатів.

Результати голосування дивіться у матеріалі:

Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

Нагадуємо:

  • За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

Українська правда

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Теми: Верховна Рада вибори


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