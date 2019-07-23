Три чверті депутатів Ради будуть "новачками"
Згідно з попередніми результатами, у Верховній Раді 9 скликання три чверті депутатів будуть "новачками".
Про це йдеться у публікації "Української правди": Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент.
Зазначається, що до парламенту наразі проходять 323 кандидати, які раніше там не працювали: 167 з них обираються за списками, 156 – по мажоритарці.
Найбільше "нових" ведуть "Слуга народу", яка ані у списку, ані на округах не має колишніх або чинних нардепів, та "Голос", серед списочників якого мандат мав лише Святослав Вакарчук.
Найбільше "попередників", ймовірно, оберуться як самовисуванці – їх там 35 серед 49 кандидатів.
Результати голосування дивіться у матеріалі:
Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів
Нагадуємо:
- За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".
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