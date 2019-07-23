Три четверти депутатов Рады будут "новичками"

Согласно предварительным результатам, в Верховной Раде 9 созыва три четверти депутатов будут "новичками".

Об этом говорится в публикации "Украинской правды": Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте.

Отмечается, что в парламент пока проходят 323 кандидата, которые ранее там не работали: 167 из них избираются по спискам, 156 - по мажоритарке.

Больше всего "новых" ведут "Слуга народа", ни в списке, ни в округах не имеет бывших или действующих нардепов, и "Голос", среди списочников которого мандат имел только Святослав Вакарчук.

Больше всего "предшественников", вероятно, изберутся как самовыдвиженцы - их там 35 среди 49 кандидатов.

Результаты голосования смотрите в материале:

Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

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