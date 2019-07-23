У новій Раді зросла кількість жінок-депутатів
До Верховної Ради 9-го скликання обрались 87 жінок, тоді як у попереднього складу парламенту їхня кількість складала 54 нардепи.
Про це йдеться у публікації "Української правди": Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент.
Так, у 8-го скликання Верховної Ради обрались 47 жінок, а пізніше ця кількість зросла до 53, тобто 12,6%.
Зараз у Раду обрались 87 жінок, що складає 20.52% депутатів від фактичної кількості депутатів.
За списками проходить 61 жінка – це 27,11% від усіх списочників.
Ще 26 жінок проходять по мажоритарних округах – 13% від тих, хто йде у регіонах.
Найбільше жінок у Раду проведе "Слуга народу" – 53 людини.
Але у відсотках найкраще виглядають фракції "Голосу" та "Європейської солідарності", які матимуть по 47,6% і 37% жінок. За це вони можуть отримати додаткове фінансування відповідно до норми про "гендерну квоту".
Найменше місць для жінок в "Опозиційної платформи – За життя" – 11,4%.
Результати голосування дивіться у матеріалі:
Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів
Нагадуємо:
- За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".