У новій Раді зросла кількість жінок-депутатів

6829 переглядів
Вівторок, 23 липня 2019, 09:47

До Верховної Ради 9-го скликання обрались 87 жінок, тоді як у попереднього складу парламенту їхня кількість складала 54 нардепи.

Про це йдеться у публікації "Української правди": Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент.

Так, у 8-го скликання Верховної Ради обрались 47 жінок, а пізніше ця кількість зросла до 53, тобто 12,6%. 

Зараз у Раду обрались 87 жінок, що складає 20.52% депутатів від фактичної кількості депутатів.

За списками проходить 61 жінка – це 27,11% від усіх списочників.

 

Ще 26 жінок проходять по мажоритарних округах – 13% від тих, хто йде у регіонах.

Найбільше жінок у Раду проведе "Слуга народу" – 53 людини. 

Але у відсотках найкраще виглядають фракції "Голосу" та "Європейської солідарності", які матимуть по 47,6% і 37% жінок. За це вони можуть отримати додаткове фінансування відповідно до норми про "гендерну квоту".

Найменше місць для жінок в "Опозиційної платформи – За життя" – 11,4%.

Результати голосування дивіться у матеріалі:

Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

Нагадуємо:

  • За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: вибори Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Три чверті депутатів Ради будуть "новачками" 23 липня 2019, 09:33
"Батьківщина" виривається на третє місце в Раді – 93% протоколів 23 липня 2019, 09:23
Генсек Ради Європи: браво президенту Зеленському і його партії 23 липня 2019, 08:29
Усі новини
Головні новини
Біля ДБР на машину Порошенка вистрибнув чоловік, зав'язалася бійка
Порошенко розповів, як пройшов допит у ДБР
Екіпаж затриманого в Україні танкера повертається в РФ
Порошенко все-таки приїхав у ДБР
Усі новини
мандри

10 неймовірних середземноморських островів, про які ви не чули

психологія

Як контролювати злість: 25 способів залишатись спокійним

думка

Як працює трекер сну?