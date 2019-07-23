В новой Раде возросло число женщин-депутатов

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Вторник, 23 июля 2019, 09:47

В Верховную Раду 9-го созыва избирались 87 женщин, тогда как у предыдущего состава парламента их количество составляло 54 нардепа.

Об этом говорится в публикации "Украинской правды": Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте.

Так, в 8-го созыв Верховной Рады избирались 47 женщин, а позже это количество возросло до 53, то есть 12,6%.

Сейчас в Раду избирались 87 женщин, что составляет 20.52% депутатов от фактического количества депутатов.

По спискам проходит 61 женщина - это 27,11% от всех списочников.

 

Еще 26 женщин проходят по мажоритарным округам - 13% от тех, кто идет в регионах.

Больше всего женщин в Раду проведет "Слуга народа" - 53 человека.

Но в процентах лучше выглядят фракции "Голоса" и "Европейской солидарности", которые будут иметь по 47,6% и 37% женщин. За это они могут получить дополнительное финансирование в соответствии с нормой о "гендерном квоту".

Меньше мест для женщин в "Оппозиционный платформы - За жизнь" - 11,4%.

Результаты голосования смотрите в материале:

Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

Напоминаем:

  • По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

Украинская правда

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Темы: виборы Верховная Рада


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