В новой Раде возросло число женщин-депутатов
В Верховную Раду 9-го созыва избирались 87 женщин, тогда как у предыдущего состава парламента их количество составляло 54 нардепа.
Об этом говорится в публикации "Украинской правды": Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте.
Так, в 8-го созыв Верховной Рады избирались 47 женщин, а позже это количество возросло до 53, то есть 12,6%.
Сейчас в Раду избирались 87 женщин, что составляет 20.52% депутатов от фактического количества депутатов.
По спискам проходит 61 женщина - это 27,11% от всех списочников.
Еще 26 женщин проходят по мажоритарным округам - 13% от тех, кто идет в регионах.
Больше всего женщин в Раду проведет "Слуга народа" - 53 человека.
Но в процентах лучше выглядят фракции "Голоса" и "Европейской солидарности", которые будут иметь по 47,6% и 37% женщин. За это они могут получить дополнительное финансирование в соответствии с нормой о "гендерном квоту".
Меньше мест для женщин в "Оппозиционный платформы - За жизнь" - 11,4%.
Результаты голосования смотрите в материале:
Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов
Напоминаем:
- По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".