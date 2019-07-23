"Слуга народу" побила кілька рекордів "Партії регіонів"
Партія "Слуга народу" показала абсолютний рекорд підтримки за всю історію незалежної України. До цього за списками найбільше набирала "Партія регіонів" на виборах 2007 року – 34,37%.
Про це йдеться у публікації "Української правди": Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент.
Зазначається, що партія Зеленського побила також інший рекорд партії Януковича, провівши найбільшу кількість мажоритарників у Раду. До цього найкращий показник належав "Партії регіонів", яка у 2012 році виграла 113 мажоритарних округів.
Партія Зеленського бере ті ж голоси, які віддали за нього у першому турі президентських виборів 2019 року: за Зеленського тоді проголосували 5,7 мільйона людей, а за "Слугу народу" станом на вечір 22 липня – 5,4 мільйона.
Найменше виборців проголосували за партії "ВО "Факел" та "Незалежність". На двох вони взяли 0,1% голосів.
Переможець попередніх виборів за партійною складовою "Народний фронт" не спромігся дожити до наступних виборів. У виборах-2019 НФ участі не брав, економлячи місце у бюлетенях.
Проте 7 колишніх членів фракції "фронтовиків" пройшли до нового парламенту по округах чи у списках інших партій.
Найбільший регрес за списочною частиною у порівнянні з 2014 роком із нинішніх парламентських партій, якщо не рахувати "Народний фронт", продемонстрували:
- "Самопоміч": було 10,97%, а стало 0,7%;
- Блок Петра Порошенка (тепер "ЄС"): було 21,87%, а стало 8,5%;
- "Радикальна партія": було 7,44%, стало – 3,8%.
Натомість "Опозиційна платформа – За життя" навпаки покращила показники 2014 року: було 9,43%, а стало 13%.
"Батьківщина" Юлії Тимошенко теж додала: з 5,7% виросла до 8%.
Результати голосування дивіться у матеріалі:
Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів
Нагадуємо:
- За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".
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