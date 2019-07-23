"Слуга народу" побила кілька рекордів "Партії регіонів"

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Вівторок, 23 липня 2019, 09:56

Партія "Слуга народу" показала абсолютний рекорд підтримки за всю історію незалежної України. До цього за списками найбільше набирала "Партія регіонів" на виборах 2007 року – 34,37%.

Про це йдеться у публікації "Української правди": Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент.

Зазначається, що партія Зеленського побила також інший рекорд партії Януковича, провівши найбільшу кількість мажоритарників у Раду. До цього найкращий показник належав "Партії регіонів", яка у 2012 році виграла 113 мажоритарних округів.

Партія Зеленського бере ті ж голоси, які віддали за нього у першому турі президентських виборів 2019 року: за Зеленського тоді проголосували 5,7 мільйона людей, а за "Слугу народу" станом на вечір 22 липня – 5,4 мільйона.

Найменше виборців проголосували за партії "ВО "Факел" та "Незалежність". На двох вони взяли 0,1% голосів.

Переможець попередніх виборів за партійною складовою "Народний фронт" не спромігся дожити до наступних виборів. У виборах-2019 НФ участі не брав, економлячи місце у бюлетенях. 

Проте 7 колишніх членів фракції "фронтовиків" пройшли до нового парламенту по округах чи у списках інших партій. 

Найбільший регрес за списочною частиною у порівнянні з 2014 роком із нинішніх парламентських партій, якщо не рахувати "Народний фронт", продемонстрували:

  • "Самопоміч": було 10,97%, а стало 0,7%;
  • Блок Петра Порошенка (тепер "ЄС"): було 21,87%, а стало 8,5%;
  • "Радикальна партія": було 7,44%, стало – 3,8%.

Натомість "Опозиційна платформа – За життя" навпаки покращила показники 2014 року: було 9,43%, а стало 13%.

"Батьківщина" Юлії Тимошенко теж додала: з 5,7% виросла до 8%.

Результати голосування дивіться у матеріалі:

Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

Нагадуємо:

  • За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

Українська правда

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Теми: Слуга народу Зеленський Партія регіонів вибори Верховна Рада


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