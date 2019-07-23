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"Слуга народа" побила несколько рекордов "Партии регионов"

Вторник, 23 июля 2019, 09:56
Слуга народа побила несколько рекордов Партии регионов

Партия "Слуга народа" показала абсолютный рекорд поддержки за всю историю независимой Украины. До этого по спискам больше всего набирала "Партия регионов" на выборах 2007 года - 34,37%.

Об этом говорится в публикации "Украинской правды": Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте.

Отмечается, что партия Зеленского побила другой рекорд партии Януковича, проведя наибольшее количество мажоритарщиков в Раду. До этого наилучший показатель принадлежал "Партии регионов", которая в 2012 году выиграла 113 мажоритарных округов.

Партия Зеленского берет те же голоса, которые отдали за него в первом туре президентских выборов 2019: за Зеленского тогда проголосовали 5,7 миллиона человек, а за "Слугу народа" по состоянию на вечер 22 июля - 5,4 миллиона.

Меньше избирателей проголосовали за партии "ВО "Факел" и "Независимость". На двоих они взяли 0,1% голосов.

Победитель предыдущих выборов по партийной составляющей "Народный фронт" не смог дожить до следующих выборов. В выборах-2019 НФ не участвовал, экономя место в бюллетенях.

Однако 7 бывших членов фракции "фронтовиков" прошли в новый парламент по округам или в списках других партий.

Наибольший регресс по списочной части по сравнению с 2014 годом с нынешних парламентских партий, если не считать "Народный фронт", продемонстрировали:

  • "Самопомощь": было 10,97%, а стало 0,7%;
  • Блок Петра Порошенко (теперь "ЕС"): было 21,87%, а стало 8,5%;
  • "Радикальная партия": было 7,44%, стало - 3,8%.

А "Оппозиционная платформа - За жизнь" наоборот улучшила показатели 2014: было 9,43%, а стало 13%.

"Батькивщина" Юлии Тимошенко тоже добавила: с 5,7% выросла до 8%.

Результаты голосования смотрите в материале:

Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

Напоминаем:

  • По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

Украинская правда

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Темы: Слуга народаЗеленскийПартия регионоввиборыВерховная Рада
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