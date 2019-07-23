"Слуга народа" побила несколько рекордов "Партии регионов"

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Вторник, 23 июля 2019, 09:56

Партия "Слуга народа" показала абсолютный рекорд поддержки за всю историю независимой Украины. До этого по спискам больше всего набирала "Партия регионов" на выборах 2007 года - 34,37%.

Об этом говорится в публикации "Украинской правды": Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте.

Отмечается, что партия Зеленского побила другой рекорд партии Януковича, проведя наибольшее количество мажоритарщиков в Раду. До этого наилучший показатель принадлежал "Партии регионов", которая в 2012 году выиграла 113 мажоритарных округов.

Партия Зеленского берет те же голоса, которые отдали за него в первом туре президентских выборов 2019: за Зеленского тогда проголосовали 5,7 миллиона человек, а за "Слугу народа" по состоянию на вечер 22 июля - 5,4 миллиона.

Меньше избирателей проголосовали за партии "ВО "Факел" и "Независимость". На двоих они взяли 0,1% голосов.

Победитель предыдущих выборов по партийной составляющей "Народный фронт" не смог дожить до следующих выборов. В выборах-2019 НФ не участвовал, экономя место в бюллетенях.

Однако 7 бывших членов фракции "фронтовиков" прошли в новый парламент по округам или в списках других партий.

Наибольший регресс по списочной части по сравнению с 2014 годом с нынешних парламентских партий, если не считать "Народный фронт", продемонстрировали:

  • "Самопомощь": было 10,97%, а стало 0,7%;
  • Блок Петра Порошенко (теперь "ЕС"): было 21,87%, а стало 8,5%;
  • "Радикальная партия": было 7,44%, стало - 3,8%.

А "Оппозиционная платформа - За жизнь" наоборот улучшила показатели 2014: было 9,43%, а стало 13%.

"Батькивщина" Юлии Тимошенко тоже добавила: с 5,7% выросла до 8%.

Результаты голосования смотрите в материале:

Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

Напоминаем:

  • По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

Украинская правда

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Темы: Слуга народа Зеленский Партия регионов виборы Верховная Рада


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