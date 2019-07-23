МЗС Росії пораділо виборам в Україні: "Голосування надії"

Джерело: сайт МЗС Росії.

Міністерство закордонних справ Росії відзначило низький результат націоналістів і представників попередньої влади на українських парламентських виборах, а також "вагомий результат" політсили кума Володимира Путіна.

Коментар Департаменту інформації й друку МЗС Російської Федерації на попередні підсумки позачергових виборів до Верховної Ради України 9 скликання:

"За попередніми даними, переконливу перемогу здобуває пропрезидентська партія "Слуга народу", яка лідирує з великим відривом. Вагомий результат продемонструвала "Опозиційна платформа – За життя", яка виступає в тому числі за нормалізацію відносин з Росією.

Показово, що націоналістичні сили не отримали широкої підтримки населення України. Досить скромний результат продемонструвала "Європейська солідарність" П.Порошенко. Угруповання екстремістів зі "Свободи" та інших радикальних організацій зовсім не проходить до парламенту.

Все це свідчить про те, що народ України втомився від політики залякування і терору, що проводилася попередньою владою. Можна, мабуть, назвати це голосування "голосуванням надії".

Судячи з офіційних заяв, вибори пройшли спокійно, без серйозних ексцесів. Разом із тим остаточні висновки про "чистоту" виборчого процесу можна буде робити після звітів міжнародних моніторингових місій, у тому числі Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ ОБСЄ).

На жаль, як і на президентських виборах, до спостереження не були допущені представники Російської Федерації.

Підкреслимо також, що заборона Києвом відкриття виборчих дільниць в українських закордонних представництвах на території Росії позбавила можливості проголосувати близько 3 млн українських громадян, які перебувають у нашій країні.

Продовжимо уважно стежити за розвитком ситуації в Україні.

Розраховуємо, що кредит довіри від українського народу, отриманий новим складом парламенту, буде ним мудро використаний у мирних цілях і на благо населення всієї країни. Оцінювати нову українську владу слід за її практичними справами".

Нагадаємо, після президентських виборів, що завершилися в Україні 21 квітня, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що тепер "Україна може здійснити перезавантаження".

За попередніми результатами, у Верховну Раду 9 скликання проходять 5 партій: "Слуга народу" президента Володимира Зеленського, "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука та Юрія Бойка, "Батьківщина" Юлії Тимошенко, "Європейська солідарність" Петра Порошенка і "Голос" Святослава Вакарчука.