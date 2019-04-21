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МЗС РФ про результати виборів: Україна тепер може зробити "перезавантаження"

Неділя, 21 квітня 2019, 22:13

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що після президентських виборів Україна може здійснити перезавантаження.

Про це вона написала у Facebook.

"Україна може здійснити перезавантаження. Не в сенсі перерозподілу грошових потоків з одних кишень в інші. А справжню, засновану на усвідомленні необхідності консолідації народу не на основі сили, а на основі вироблення загальнонаціонального порядку. Щоб наступного разу не довелося, як зараз, відключати від голосування мільйони власних громадян", - стверджує Захарова.

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Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні обирали президента. До другого туру виборів пройшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
  • Виборчі дільниці закрилися о 20.00. 
  • За результатами національного екзит-полу Зеленського підтримали 73% респондентів, а чинного главу держави Петра Порошенка – 25,5%.
  • Порошенко привітав Зеленського з перемогою.

Українська правда
Теми: Росіявибори президента 2019
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