МЗС РФ про результати виборів: Україна тепер може зробити "перезавантаження"
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що після президентських виборів Україна може здійснити перезавантаження.
Про це вона написала у Facebook.
"Україна може здійснити перезавантаження. Не в сенсі перерозподілу грошових потоків з одних кишень в інші. А справжню, засновану на усвідомленні необхідності консолідації народу не на основі сили, а на основі вироблення загальнонаціонального порядку. Щоб наступного разу не довелося, як зараз, відключати від голосування мільйони власних громадян", - стверджує Захарова.
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Нагадаємо:
- 21 квітня в Україні обирали президента. До другого туру виборів пройшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
- Виборчі дільниці закрилися о 20.00.
- За результатами національного екзит-полу Зеленського підтримали 73% респондентів, а чинного главу держави Петра Порошенка – 25,5%.
- Порошенко привітав Зеленського з перемогою.
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