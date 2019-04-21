МЗС РФ про результати виборів: Україна тепер може зробити "перезавантаження"

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що після президентських виборів Україна може здійснити перезавантаження.

Про це вона написала у Facebook.

"Україна може здійснити перезавантаження. Не в сенсі перерозподілу грошових потоків з одних кишень в інші. А справжню, засновану на усвідомленні необхідності консолідації народу не на основі сили, а на основі вироблення загальнонаціонального порядку. Щоб наступного разу не довелося, як зараз, відключати від голосування мільйони власних громадян", - стверджує Захарова.

Читайте також онлайн: Хроніка виборів президента 2019, другий тур

Нагадаємо: