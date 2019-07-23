МИД России порадовался выборам в Украине: "Голосование надежды"

Источник: сайт МИД России.

Министерство иностранных дел Российской федерации отметило низкий результат националистических сил и представителей предыдущей власти на украинских парламентских выборах, а также "весомый результат" политсилы кума Владимира Путина..

Комментарий Департамента информации и печати МИД РФ на предварительные итоги внеочередных выборов в Верховную Раду Украины 9 созыва:

"По предварительным данным, убедительную победу одерживает пропрезидентская партия "Слуга народа", которая лидирует с большим отрывом. Весомый результат продемонстрировала "Оппозиционная платформа – За жизнь", выступающая в том числе за нормализацию отношений с Россией.

Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины. Довольно скромный результат продемонстрировала "Европейская солидарность" П.Порошенко. Группировка экстремистов из "Свободы" и других радикальных организаций и вовсе не проходит в парламент.

Все это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование "голосованием надежды".

Судя по официальным заявлениям, выборы прошли спокойно, без серьезных эксцессов. Вместе с тем окончательные выводы о "чистоте" избирательного процесса можно будет подводить после отчетов международных мониторинговых миссий, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ).

К сожалению, как и на президентских выборах, к наблюдению не были допущены представители Российской Федерации.

Подчеркнем также, что запрет Киевом открытия избирательных участков в украинских загранпредставительствах на территории России лишил возможности проголосовать порядка 3 млн украинских граждан, находящихся в нашей стране.

Продолжим внимательно следить за развитием ситуации на Украине.

Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны. Оценивать новые украинские власти предстоит по их практическим делам".

Напомним, после президентских выборов, завершившихся в Украине 21 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что теперь "Украина может осуществить перезагрузку".

По предварительным результатам, в Верховную Раду 9 созыва проходят 5 партий: "Слуга народа" президента Владимира Зеленского, "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука.