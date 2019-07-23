Російський суд визнав "законним" вирок українцю Грибу
Верховний суд Росії визнав "законним" вирок українцю Павлу Грибу, якого засудили на 6 років колонії за начебто "заклики до тероризму".
Про це 23 липня повідомляє російське видання ТАСС.
"Рішення суду визнати законним, скаргу захисту залишити без задоволення", - сказав суддя.
Відзначається, що захист українця звернув увагу на "неспроможність і неприпустимість доказів, на підставі яких суд першої інстанції виносив вирок".
"У протоколі затримання не відповідають дійсності час і місце його складання. Його безкарно били, катували і вибивали з нього свідчення, які потім лягли в основу вироку. Вважаю, що вирок підлягає скасуванню", - сказала адвокат.
Гриб у своєму виступі заявив, що не згоден з вироком суду, але суддя задовільнив клопотання російської прокуратури.
"Я був засуджений без причини і не згоден з тим, що відбувається. Я намагаюся довести, що звинувачення щодо мене безпідставні і бездоказові. Я не згоден зі звинуваченням і вироком", - сказав Гриб.
Нагадаємо:
- 22 березня в РФ українського політв'язня Павла Гриба засудили до 6 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму. Гриб оголосив голодування.
- Перед вироком політв'язень виступив з останнім словом у суді, не визнав звинувачень і назвав представників ФСБ "бандитами і вбивцями".
- 30 січня 2019 року батько Гриба заявив про його критичний стан, а український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що йому потрібна негайна операція на серці, оскільки стан його здоров'я - надкритичний.
- Павла Гриба росіяни викрали 24 серпня 2017 року на території Білорусі. Юному українцю, хворому на портальною гіпертензією, інкримінують "схиляння до теракту". За версією звинувачення, Павло Гриб під тиском Стефана Капіноса схиляв російську школярку Тетяну Єршову з Сочі виготовити та підірвати вибухівку.
- Гриб не визнає звинувачень і називає справу сфабрикованою.