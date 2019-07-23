Російський суд визнав "законним" вирок українцю Грибу

Верховний суд Росії визнав "законним" вирок українцю Павлу Грибу, якого засудили на 6 років колонії за начебто "заклики до тероризму".

Про це 23 липня повідомляє російське видання ТАСС.

"Рішення суду визнати законним, скаргу захисту залишити без задоволення", - сказав суддя.

Відзначається, що захист українця звернув увагу на "неспроможність і неприпустимість доказів, на підставі яких суд першої інстанції виносив вирок".

"У протоколі затримання не відповідають дійсності час і місце його складання. Його безкарно били, катували і вибивали з нього свідчення, які потім лягли в основу вироку. Вважаю, що вирок підлягає скасуванню", - сказала адвокат.

Гриб у своєму виступі заявив, що не згоден з вироком суду, але суддя задовільнив клопотання російської прокуратури.

"Я був засуджений без причини і не згоден з тим, що відбувається. Я намагаюся довести, що звинувачення щодо мене безпідставні і бездоказові. Я не згоден зі звинуваченням і вироком", - сказав Гриб.

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